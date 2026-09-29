"자식은 골칫덩어리"...16기 상철, '싱글맘' ♥28기 영숙과 자녀관 충돌 (계약결혼)

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[스포츠조선 김수현기자] 이혼의 아픔을 경험한 '나는 솔로' 16기 상철과 28기 영숙이 계약결혼을 시작한 가운데, 첫날부터 자녀관을 두고 뚜렷한 입장 차이를 보였다.

28일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼'에서는 '나는 솔로' 출연자 16기 상철 강정환과 28기 영숙 정유진이 실제 부부의 생활을 미리 경험하는 계약결혼에 나서는 모습이 공개됐다.

이미 서로에게 호감이 있었던 두 사람은. 화기애애한 분위기도 잠시, 자녀에 대한 이야기가 나오면서은 엇갈렸다. 두 아이를 키우고 있는 정유진이 "그럼 아이는 원하시냐"고 묻자 강정환은 "저는 아이는 별로다. 아이 잘 기르기가 요즘 참 힘들지 않냐. 자식이라는 거는 평생 그냥 부담스러운 존재다"라고 자신의 생각을 밝혔다.

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당사자인 정유진은 비교적 담담하게 자신의 생각을 전했다. 그는 "저는 애들 덕에 산다"고 말했다. 그러자 강정환은 "근데 힘들 때도 있고 그렇지 않냐. 난 그걸 이해 못하겠다. 안 해봤으니까"라고 되물었다. 이에 정유진은 "근데 그 힘든 게 싫진 않다. 그냥 어련히 해야 할 일이다"라고 답하며 자녀를 키우는 자신의 삶에 대한 생각을 설명했다.

이후 정유진은 인터뷰에서 두 사람의 자녀관이 상당히 다르다고 털어놨다. 정유진은 "자녀 부분은 생각이 많이 다른 것 같더라. 자녀보다는 반려동물 위주지 않냐. 근데 저는 자녀다"라며 "제가 이야기를 듣다 보니 100% 자녀가 있는 걸 공감하지 못한다고 했는데 상황이 다르니까"라고 말했다.

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강정환 역시 자신의 자녀관을 숨기지 않았다. 그는 "저는 골치 아프다. 골칫덩어리"라고 표현하며 자녀 양육에 따른 경제적 부담을 언급했다. 강정환은 "미국에서 16살까지 자식을 양육하는 데 드는 비용이 약 68만 불(한화 약 9억3000만원)이 든다는 거다. 그러니까 자식을 안 낳으면 68만 불을 아끼는 거다"라고 말했다.

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다만 자신에게 자녀가 생긴다면 생각이 달라질 가능성도 있다고 밝혔다. 강정환은 "근데 자식이 없다 보니까 그런 것 같기도 하다. 저도 자식이 있다면 애착 엄청날 거다"라며 "형이 하는 말이 '자기 새끼 낳으면 엄청 유난 떨 거다'라고 한다"고 전했다. 그러면서도 "저는 자식이 태어난다고 누굴 우선으로 두진 않을 거다. 제 자식이 있어도 개한테 잘하라고 할 거다. 나는 개한테 못하면 혼낼 거다"라고 말해 다시 한번 자신의 가치관을 드러냈다.