낸시랭, 음주운전 적발 뒤에도 개인전 홍보…"경솔했다" 해명과 엇갈린 행보

[스포츠조선 김준석 기자] 팝아티스트 겸 방송인 낸시랭이 음주운전으로 적발된 뒤에도 SNS를 통해 개인전을 알리고 있다.
낸시랭은 29일 인스타그램 스토리에 다른 사람이 올린 자신의 개인전 관람 후기를 공유했다.
현재 진행 중인 'PLAY: A New Language'는 30일 종료된다. 그는 음주운전 적발 사흘 뒤인 지난 11일에도 작품을 감상하는 사진을 게시한 바 있다.
앞서 낸시랭은 지난 8일 새벽 서울 강남구에서 술을 마시고 운전하다 경찰에 적발됐다.
경찰은 도로교통법상 음주운전 혐의로 낸시랭을 입건했으며, 당시 혈중알코올농도가 면허 취소 수준이었다고 밝혔다.
낸시랭 측은 지인의 생일 모임에서 샴페인 한두 잔을 마신 뒤 집이 가깝다는 생각에 운전대를 잡았다며 "경솔한 판단을 반성하고 있다"고 했다. 다만 면허 취소 수준이었다는 경찰 측 설명에는 이견을 보였다.
음주운전에 대해 반성한다는 입장을 밝힌 낸시랭이 적발 이후에도 전시 관련 게시물을 올린 가운데, 이번에는 전시 종료를 하루 앞두고 관람 후기를 공유했다.
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