낸시랭, 음주운전 적발 뒤에도 개인전 홍보…"경솔했다" 해명과 엇갈린 행보

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[스포츠조선 김준석 기자] 팝아티스트 겸 방송인 낸시랭이 음주운전으로 적발된 뒤에도 SNS를 통해 개인전을 알리고 있다.

낸시랭은 29일 인스타그램 스토리에 다른 사람이 올린 자신의 개인전 관람 후기를 공유했다.

현재 진행 중인 'PLAY: A New Language'는 30일 종료된다. 그는 음주운전 적발 사흘 뒤인 지난 11일에도 작품을 감상하는 사진을 게시한 바 있다.

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앞서 낸시랭은 지난 8일 새벽 서울 강남구에서 술을 마시고 운전하다 경찰에 적발됐다.

경찰은 도로교통법상 음주운전 혐의로 낸시랭을 입건했으며, 당시 혈중알코올농도가 면허 취소 수준이었다고 밝혔다.

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낸시랭 측은 지인의 생일 모임에서 샴페인 한두 잔을 마신 뒤 집이 가깝다는 생각에 운전대를 잡았다며 "경솔한 판단을 반성하고 있다"고 했다. 다만 면허 취소 수준이었다는 경찰 측 설명에는 이견을 보였다.

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음주운전에 대해 반성한다는 입장을 밝힌 낸시랭이 적발 이후에도 전시 관련 게시물을 올린 가운데, 이번에는 전시 종료를 하루 앞두고 관람 후기를 공유했다.

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narusi@sportschosun.com