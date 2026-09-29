곽범, 프랑스 지하철 내리려다 '470만원' 날릴 뻔…무슨 일?

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 곽범이 프랑스 파리 지하철에서 내리려다 비상 레버를 잡아당길 뻔한 아찔한 순간을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '때때때 TTT'에는 곽범의 파리 여행 영상이 올라왔다. 연차 없이 1박 3일 일정으로 생애 첫 유럽 여행에 나선 그는 현지 지하철을 타고 목적지로 향했다.

곽범은 지하철 안에서 "확실히 표기가 불친절하다. 다음 역이 어디인지 안내도 없다"며 낯선 교통 환경에 긴장했다.

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하지만 하차를 앞두고 제작진이 미리 준비해야 하지 않느냐고 묻자 "열리면 쿨하게 가는 거지"라며 여유를 부렸다.

막상 내릴 때가 되자 상황이 달라졌다.

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문 앞에서 우왕좌왕하던 곽범은 제작진이 문을 열려면 초록색 버튼을 눌러야 한다고 알려주자, 다급한 마음에 하차 버튼 대신 비상 레버 쪽으로 손을 뻗었다.

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제작진의 제지로 무사히 내린 그는 "나 아예 전철 세울 뻔했다. 이거 진짜 잡아당길 뻔했다"며 가슴을 쓸어내렸다.

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제작진이 "저걸 당기면 3000유로 벌금"이라고 말하자 곽범은 "그런 재미 뽑으려다가 진짜 3000유로 나가는 거다"라며 놀란 반응을 보였다.

narusi@sportschosun.com