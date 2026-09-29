'이종혁 아들' 이준수, 194cm로 나타났다…"아빠 없이 목숨 걸어"

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] '아빠! 어디가?'에서 '10준수'로 사랑받았던 이준수가 194cm의 장신으로 성장해 아버지 이종혁 없이 첫 예능에 나선다.

이준수는 28일 서울 신도림동 더세인트에서 열린 디즈니+ 예능 '술래게임' 제작발표회에 참석했다.

어린 시절 아버지와 함께 방송에 출연했던 그는 이번에는 홀로 서바이벌 예능에 도전한다.

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중앙대학교 예술대학에 재학 중인 이준수는 이날 자신을 "배우 지망생"이라고 소개했다. 아버지의 조언이 있었느냐는 질문에는 "드라마에 출연했다면 아버지가 조언해주셨을 텐데, '술래게임'이라 딱히 조언한 건 없었다"고 답했다.

이어 "아버지 없이 혼자 나오는 첫 예능이라 무조건 눈에 띄고 뭔가 활약해야겠다고 생각했다"며 "조금 더 이를 갈고 임했다. 목숨을 다해서 열심히 했다. 전 진짜 목숨을 걸었다"고 각오를 전했다.

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'술래게임'은 추격전과 숨어 있는 술래를 둘러싼 심리전이 맞물린 서바이벌 예능이다. '피의 게임' 시리즈의 현정완 PD가 연출을 맡았으며, 30일 디즈니+에서 첫 공개된다.

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narusi@sportschosun.com