슬리피, 아버지 부도·어머니 빚 고백…"응급실 갈 5만원도 없었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 슬리피가 아버지의 사업 부도와 어머니의 빚으로 어려웠던 시절을 털어놨다.

당시 어머니는 응급실에 갈 5만원이 없어 아침까지 아픔을 참아야 했다고 전했다.

28일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 국군의 날을 앞두고 수도방위사령부에서 특집으로 꾸며졌다.

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이날 출연한 슬리피는 IMF 당시 집안 형편이 어려워졌던 일을 떠올렸다.

슬리피는 "스무 살에 래퍼가 되고 싶어 부산으로 집을 나갔다. 그때 2년 동안 집에 들어가지 않았다"고 말했다.

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이어 사업이 잘 됐던 아버지의 사업이 어려워졌고, 부도를 막으려 어머니까지 연대보증을 섰고 결국 어머니도 큰 빚을 지게 됐다고 설명했다.

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가장 마음 아팠던 기억으로는 어머니의 병원비를 꼽았다. 슬리피는 어머니가 응급실에 가고 싶었지만 5만원이 없어 아침까지 참아야 했다고 밝혔다.

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슬리피는 "나이 먹고 보니까 연락을 잘 안 하는 것만큼 불효가 없는 것 같다"며 "연락 자주 하겠다"고 부모님을 향한 마음을 전했다.

narusi@sportschosun.com