故 박지선 떠난 뒤 웃음마저 조심스러웠던 개콘 22기..박성광 "이젠 편해졌다" (짠한형)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] KBS 2TV '개그콘서트' 22기 동기들이 세상을 떠난 고(故) 박지선을 추억하며 그리워했다.

28일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '개콘 22기 총집합 전설의 22기 MT'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신동엽은 박지선에 대한 이야기가 나오자 "나도 지선이랑 개인적으로 친분이 있어서 사실 너무 많이 놀랐다. 그런데 너희들은 동기들 입장에서 많이 놀랐겠다"라고 말했다.

Advertisement

박성광은 박지선이 세상을 떠난 이후 동기들이 한자리에 모이는 것조차 쉽지 않았다고 털어놨다. 그는 "지선이가 떠나면서 더 우리가 같이 모이지 못했다. '한 번 모이자', '우리끼리 놀자' 하는 즐거운 이야기를 단체톡방에서 하기가 힘들었다"라고 조심스럽게 말했다.

그러나 22기 동기들은 박지선을 잊지 않았다. 조윤호는 "그래도 우리가 1년에 한 번 모인다"라고 밝혔고, 송준근은 "지선이 아버님도 뵙고 그런다"라고 전했다. 동기들이 매년 박지선을 추억하고 가족과도 인사를 나누고 있다는 설명이다.

Advertisement

박성광은 시간이 지나면서 박지선의 이야기를 보다 편하게 꺼낼 수 있게 된 과정도 전했다.

Advertisement

그는 "우리가 어느 순간 지선이 얘기를... 지금은 좀 덜한데 옛날엔 우리도 모르게 말을 못했다"라며 "양상국이 얘기했지만 '왜 우리가 지선이 누나 얘기를 왜 하지 않아? 우리 지선이 기리고 즐겁게 얘기하자' 해서 지금은 좀 편해졌다"라고 말했다.

Advertisement

이에 신동엽은 가족을 떠나보낸 자신의 경험을 이야기하며 동기들에게 박지선의 이야기를 더 편하게 해도 된다고 당부했다.

신동엽은 "맞다. 난 어머니 아버지가 다 돌아가셨는데 꼭 그 얘기를 한다. 나도 자식을 낳고 키워보니까 내가 하늘나라에 있을 때 자식들이 슬퍼하는 건 당연하지만 나 때문에 계속 힘들어하는 건 원치 않는다"라고 말했다. 이어 "동기들이 내 얘기 때문에 쉬쉬하고 힘들어하고, 그런 걸 지선이는 원치 않는다"라며 "그러니까 더 지선이 얘기 편하게 해야 한다. 더 많이 웃고 그러면 지선이가 더 좋아할 거다"라고 덧붙였다.

Advertisement

한편 고(故) 박지선은 2020년 11월 2일 향년 36세로 세상을 떠났다. 생일을 하루 앞둔 날 모친과 함께 자택에서 숨진 채 발견됐다.