윤남노, 母와 2년 만에 눈물의 화해..."성공한 아들이 무시했다고 오해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 윤남노 셰프가 이어폰 때문에 생긴 오해로 2년간 냉전을 이어온 어머니와 눈물의 화해를 했다.

27일 유튜브 채널 '스튜디오슬램'에는 '남노 찐 어머니 등판?! 엄마표 참치김치찌개 먹고 2년 만에 화해한 날 (참치김치찌개 레시피)ㅣ윤남노포 EP.52'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 '윤남노포' 1주년 특집의 마지막 게스트로 윤남노의 어머니가 출연했다. 앞서 제작진이 1주년을 맞아 하고 싶은 일을 묻자 윤남노는 "우리 엄마가 우리 가게에 온 적이 한 번도 없다"며 냉전 중인 사실을 밝혔다. 이어 "엄마가 나한테 전화도 안 하지만 우리 가게에는 정말 오고 싶어 할 것"이라고 말했다.

Advertisement

이후 제작진과 함께 어머니가 다니는 중학교를 찾아간 윤남노는 자신을 반기는 어머니에게 사과부터 요구했다. 이에 어머니는 웃으며 먼저 미안하다는 뜻을 전했다.

윤남노는 이날 어머니가 어려운 가정 형편으로 학교를 제대로 다니지 못한 것이 한으로 남아 뒤늦게 학업을 이어가고 있다는 사실을 처음 알게 됐다. 이에 어머니가 원하는 학용품을 선물하며 시간을 보냈다.

Advertisement

윤남노의 가게로 이동하던 중 어머니는 장사하느라 자녀들을 제대로 돌보지 못했던 지난날을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

Advertisement

어머니는 "딸 집에서 손주를 키우는데 내 자식은 이렇게 키우지 못했다는 생각이 들었다. 손주들을 키우면서 굉장히 슬펐다"며 "아기를 낳고도 젖 한 번 마음 놓고 먹이지 못했다. 젖을 먹이다가도 손님이 오면 아이를 내려놓곤 했다. 제대로 키우지 못해 너무 미안했다"고 털어놨다. 윤남노도 고개를 돌린 채 눈물을 참았다.

Advertisement

처음으로 아들의 가게를 찾은 어머니는 직접 싸 온 음식을 꺼내놓고, 윤남노가 레시피를 배우고 싶어 했던 참치김치찌개도 끓여줬다.

나란히 앉아 식사하던 두 사람은 2년 동안 말 한마디 제대로 나누지 않게 된 이유를 꺼냈다. 갈등의 시작은 이어폰 때문에 생긴 오해였다.

Advertisement

윤남노는 "내가 메뉴를 짤 때는 집에 혼자 있어도 이어폰을 낀다"며 "그때 내 집에 세탁기가 없어서 엄마가 빨래도 한 번씩 해줬는데 당시 내가 이어폰을 끼고 침대에 있었다"고 설명했다. 이어 "엄마가 자기가 불렀는데 왜 무시하냐고 하더라. 그런데 나는 아예 기억이 없다"고 말했다.

어머니는 "이 자식이 좀 성공했다고 무시하는 거 아닌가 싶어서 '야, 너 나 무시하지마'라고 했다"고 밝혔다. 윤남노는 "엄마가 갑자기 욕을 하면서 '흑백요리사 나가더니 변해서 사람을 무시한다. 밖에서도 그러고 다니냐. 너를 도와준 사람들에게 잘해야 한다'고 했다"며 억울함을 호소했다.

어머니는 "그때 기분이 지금도 살아난다"며 울컥했고, 윤남노는 "내가 엄마를 무시하려고 일부러 못 들은 척했겠냐"고 답답해했다.

Advertisement

어머니가 이어폰을 착용하면 외부 소리를 듣지 못한다는 사실을 이해하지 못하자 제작진이 중재에 나섰다. 제작진은 "일에 집중한 데다 귀도 막혀 있어 인기척을 전혀 느끼지 못할 수 있다. 요즘 이어폰은 외부 소리가 들리지 않을 정도로 성능이 좋다"고 설명했다.

자신이 오해했다는 사실을 깨달은 어머니는 아들에게 사과했다. 이에 윤남노는 "엄마 여행 보내주려고 '냉장고를 부탁해'에 출연하면서 몇십만 원씩 따로 모아 2000만 원도 마련해 뒀다"며 그동안의 서운함을 털어놨다.

이어 "'전지적 참견 시점'에서 막창을 먹는 장면도 원래 엄마와 함께하기로 했었다. 그 일 이후 한 마디도 하지 않다가 오늘 처음 말하는 것"이라고 밝혔다.

어머니는 "너를 보지 못할 때 가끔 유튜브를 보면서 휴대전화에 대고 '잘 있냐'고 말하곤 했다. 내가 오해한 줄 몰랐다"며 거듭 미안해했다. 제작진에게도 "오해를 풀어줘서 고맙다"고 인사했다.

윤남노는 "의미 없는 다툼은 이제 그만했으면 좋겠다"고 말했다.