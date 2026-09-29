양세형, 한국사 1급 딴 진짜 이유 밝혔다 "웰다잉 자격증 때문"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 양세형이 웰다잉 자격증을 취득한 뒤 삶의 끝에서 과거로 관심을 넓혀 한국사 1급까지 따게 됐다고 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '쭤뻐쭤뻐!! 양세형, 김기욱과 웃찾사 화상고 동창모임'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김숙은 오랜 시간 지켜본 양세형에 대해 "세형이가 너무 철이 들어서 약간 슬프다. 장난도 별로 안 친다"고 말했다.

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이에 양세형은 "예전에 비해서 (장난을) 안 치는 거지 치기는 친다"며 "바뀐 건 예전에는 세게 이상한 짓만 많이 했다"고 털어놨다.

김숙은 양세형의 한국사 1급 취득도 언급했다. 그는 "세형이가 한국사 시험을 본 것 아느냐. 1급을 딴 뒤로 저렇게 안경을 쓰고 다닌다"고 놀려 웃음을 자아냈다.

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김기욱은 "한국사 자격증을 딴 이유가 무식한 이미지를 반전시켜야겠다는 생각 때문이냐"고 물었다.

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그러자 양세형은 "나는 기본적으로 남을 위해서 사는 삶은 없다. 그냥 나 스스로 하고 싶어서 하는 거다"라고 답했다.

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이어 "올해 초에 웰다잉 자격증이라는 걸 땄다. 마지막을 잘 준비하게끔 옆에서 보조해 주는 건데 그걸 하면서 미래의 끝을 봤으니 그전이 궁금해졌다. 그래서 이왕 하는 거 역사를 공부하자고 생각해 한국사 자격증을 딴 거다"라고 설명했다.

이를 들은 김숙은 "세형이는 잘 늙어가는 거 같다. 평생 그렇게 혼자 살아라"라고 짓궂게 말해 웃음을 안겼다.