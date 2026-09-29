"거짓말쟁이 같아 자존감 떨어져" 이효리, '슈퍼스타'와 현실 사이 괴리감 고백 ('연애전쟁')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이효리가 화려한 슈퍼스타의 모습과 실제 자신 사이의 괴리감으로 자존감이 무너졌던 시간을 고백했다.

28일 방송된 JTBC '연애전쟁'에는 11년 차 삐에로 남자 친구와 본업은 사회복지사인 매니저 여자 친구가 출연했다. '개그계 대부' 이경규는 특별 외교관으로 함께했다.

이날 이효리는 남자 친구가 끊임없이 자신을 비하하고 여자 친구에게 마음에도 없는 이별을 말하는 모습을 안타까워했다.

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이효리는 "현실적으로 다 말하기엔 내 자신이 너무 초라하니까 날 비하하면서 붙잡으려고 하는 거 같은데 여자 친구도 지금은 끄떡없을 거 같지만 언젠가 지친다"고 지적했다.

이어 "아까 언뜻 이야기 들어보니까 자라온 환경도 사랑을 많이 받을 수 있는 환경도 아니어서 자기 자신을 너무 작고 나약하게 생각하는 경향이 있는 것 같다"고 분석했다.

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그러면서 "키다리 신발 위에 올라가 한층 위에서 누군가를 내려다보며 즐거움을 줄 때 자존감이 올라갈 수도 있고 하니까 (그 일을) 즐거워하는 것 같다"고 말했다.

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이효리는 "원래 나 자신보다 더 크게 보이려는 삶을 살 때 정말 에너지가 많이 쓰인다"며 "나도 사실 한낱 나약한 여자이고 우리는 모두 똑같은 인간인데, 슈퍼스타처럼 '고민 고민하지 마'라고 말하거나 할 때는 에너지가 많이 쓰인다"고 털어놨다.

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그는 "우리는 다 똑같은 인간인데 내가 남한테 뭔가 주려는 인간이 될 때 '나는 그거랑 너무 갭이 큰데'라는 생각이 들면서 자존감이 많이 떨어진다"고 고백했다.

이어 "집에 가서 '나는 거짓말쟁이야' '나는 맨날 고민하고 이렇게 한 발짝도 나아가지 못하는데'라고 생각했다"며 "사람들한테는 '도전해 봐', '나아가 봐'라는 이야기를 하는 내 모습과 실제 나 자신의 괴리감 때문에 많이 힘들었던 시간이 있었다"고 밝혔다.

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이효리는 "나 자신은 정작 아주 작은 사람이라는 걸 나는 알지 않냐. 그럴 때 자존감이 더 내려가고 그래서 아무것도 하기 싫기도 하다"며 남자 친구의 마음을 헤아렸다.

그러면서 "키다리 신발 위에 안 올라가도 너무 멋지다. 물론 아기같이 굴고 짜증 나는 부분도 있지만 순수하고 착한 사람이다. 자기 일 열심히 하지 않냐"며 "그러니까 자기 비하 이제 그만해라. 내가 날 비하하는 건 상대가 사랑하는 사람을 비하하는 거다. 그건 그만해야 할 것 같다"고 진심 어린 조언을 건넸다.