고영욱 "'고즈넉'으로 개명"…틱톡 강제 삭제 입장[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 미성년자를 대상으로 한 성범죄를 저질러 연예계에서 퇴출 당한 고영욱이 틱톡 계정 강제 삭제 조치에 대한 입장을 밝혔다.

고영욱은 28일 자신의 계정에 "이젠 어디서도 쉽게 볼 수 없는 인물이 됐네. 이참에 이름을 고즈넉으로 개명하고 집에서 자전거 타고 장 보러 다니고 조용한 곳에서 달리기 하며 유유자적 살까 싶네. 이미 그러고는 있지만…"이라고 밝혔다.

틱톡코리아 측은 이날 "고영욱의 틱톡 계정을 삭제했다. 커뮤니티 가이드 라인에 따라 계정 소유자가 청소년을 대상으로 성범죄를 저지른 사실이 확인될 경우 해당 계정 뿐 아니라 해당 사용자가 보유한 다른 계정도 영구 정지하고 있다"고 선언했다.

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고영욱은 2010년에서 2012년까지 여중생 2명과 여고생 1명을 성폭행한 혐의로 징역 2년 6개월에 정보공개 5년, 전자발찌 부착 3년 등을 선고받았다. 고영욱은 2015년 출소했으나 연예계에서는 퇴출됐다. 이에 고영욱은 인스타그램, 유튜브 등을 개설했으나 가이드 라인에 위반돼 폐쇄조치됐다. 그리고 틱톡 계정을 만든지 하루 만에 다시 삭제 조치를 당한 것이다.

고영욱은 현재 스레드를 통해 논란성 발언을 이어가고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com