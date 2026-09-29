해외 악플러도 용서 없다…SM "에스파 윈터 모욕-성희롱, 무관용 법적대응"[공식]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에스파 윈터 측이 악플러에 대한 칼을 빼들었다.

SM엔터테인먼트(이하 SM)는 28일 "윈터를 대상으로 지속적으로 유포되고 있는 악의적인 게시물에 대한 강력한 법적 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

SM은 "SNS 등에서 아티스트에 대한 허위사실 유포, 명예훼손, 모욕, 악의적인 비방 및 인신공격, 성희롱 등 위법한 게시물과 콘텐츠가 지속적으로 게재되고 있다. 이에 당사는 법무법인의 면밀한 검토를 거쳐 고소 등 법적 절차를 단계적으로 진행할 계획"이라고 말했다.

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또 "국내외를 불문하고 게시물의 작성 및 유포 경로와 작성자 특정에 필요한 자료를 확보, 관할 수사기관에 수사를 의뢰할 예정이다. 가해자에 대해서는 어떠한 선처나 합의 없이 무관용 원칙에 따라 강력한 법적 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

최근 온라인 상에서는 윈터를 향한 일부 팬덤의 도 넘은 악플이 문제가 됐다. 일부 팬들은 윈터의 뼈말라 몸매나 외모를 지적하고 그의 실력이나 인성을 이유없이 깎아내리는 등 도 넘은 만행을 저질러 눈살을 찌푸리게 한 바 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com