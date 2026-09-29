방탄소년단 측 "악플러 벌금형→암표상 구속, 선처없는 법적대응"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단 측이 암표상과 악플러를 처단했다.

소속사 빅히트뮤직은 28일 "아티스트에 대한 모욕 또는 명예훼손적 게시물을 게시한 자에 대한 추적을 계속하고 있으며 해외 익명 커뮤니티라 하더라도 형사처벌의 예외가 되는 것은 아니다. 실제로 여러 온라인 익명 커뮤니티에 아티스트에 대한 명예훼손 및 모욕성 게시물을 작성한 악성 행위자들에게 최근 벌금형 구약식 처분 및 판결이 내려지며 실질적인 법적 처벌이 이뤄지고 있다"고 밝혔다.

이어 "단순히 아티스트에 대한 비방 및 모욕적인 표현을 사용하는 행위를 넘어, 아티스트의 앨범, 공연, 콘텐츠 등에 대한 허위 루머와 가짜 뉴스를 조장 및 유포하는 행위, 다수의 온라인 커뮤니티 내에 반복적·조직적으로 허위사실을 게시하는 행위 역시 아티스트의 권익을 침해하고 명예를 훼손하는 행위로서 형법상 처벌의 대상이 된다. 고소 및 수사절차를 통해 검거된 피의자에게는 어떠한 선처도 없는 무관용 원칙으로 대응하고 있다"고 말했다.

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암표상에 대해서도 "정가보다 수십배 높은 가격에 콘서트 티켓을 판매하여 약 20억 원이 넘는 이득을 수취한 피의자가 업무방해와 공연법 위반 혐의로 구속 송치됐다. 당사는 위 사건의 수사단계부터 관여하여 엄벌탄원서를 제출하는 등 수사기관에 적극 협조했다. 당사는 앞으로도 공연 시장의 질서를 어지럽히는 암표 매매 등 행위가 근절될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 선언했다.

최근 경기북부경찰청 사이버범죄수사 2대는 매크로 프로그램을 악용해 티켓을 대량 구매한 뒤 재판매한 혐의로 30대 남성 A씨를 구속 송치했다. A씨는 11만원대에 책정됐던 방탄소년단 콘서트 티켓을 300만원에 판매하는 등 2018년 9월부터 올해 4월까지 총 8967장의 티켓을 구해 약 24억원어치를 되팔아 16억원 정도의 순이익을 남긴 것으로 알려졌다.

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방탄소년단은 미국 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 정규 5집 '아리랑' 타이틀곡 '스윔'으로 대상 격인 '올해의 노래' 상을 받았다. 여기에 '베스트 K팝', '베스트 그룹'까지 후보에 올랐던 3개 부문에서 모두 수상에 성공했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com