김정태 중1 子, 훈훈 외모 자랑하더니 배우 됐다..."김시현 배우님♥"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김정태가 자신을 따라 배우의 길을 걷고 있는 아들 김시현 군과 함께한 일상을 공개했다.

김정태는 지난 28일 자신의 SNS를 통해 "오늘은 김시현 배우님과 동반 서울 출장♥"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 아들 시현 군과 함께 서울 출장을 위해 기차를 타고 이동 중인 김정태의 모습이 담겨있다.

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나란히 앉은 아빠와 아들은 사진을 촬영하며 일상을 기록 중이다. 이에 시현 군은 아빠를 똑 닮은 훈훈한 비주얼을 자랑하며 카메라를 향해 브이 포즈를 취하며 미소를 짓고 있어 눈길을 끈다.

이때 김정태는 아들을 향해 '배우님'이라고 부르고 있어 눈길을 끈다. 시현 군은 김정태를 따라 배우의 길을 걷고 있다. 그는 지난해 11월 피에이(PA)엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하고 본격 배우의 길을 걷기 시작했다.

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시현 군은 지난해 KBS2 '공부와 놀부'에 김정태와 함께 출연해 공동 우승을 차지하며 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 또한 시현 군은 웹드라마 '거실에 아이돌이 산다'와 영화 '컨설턴트', '가족여행' 등에 출연했다.

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한편 김정태는 2009년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 김정태는 과거 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연, 당시 첫째 아들 지후 군은 '야꿍이'라 불리며 사랑을 받았다. 지난해에는 가족과 함께 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에 출연하기도 했다.

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anjee85@sportschosun.com