권민아, 경찰 실명 저격-연쇄살인마 승리 발언 여파…SNS 계정 삭제[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 SNS를 삭제했다.

29일 오전 기준 권민아의 SNS는 삭제됐다. '죄송합니다. 페이지를 사용할 수 없습니다. 클릭하신 링크가 잘못되었거나 페이지가 삭제되었습니다'라는 안내 문구가 나올 뿐이다.

이는 권민아의 가정사로 인한 결과로 보인다.

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권민아는 28일 모친이 심정지로 중환자실에 입원했음에도 친언니가 연락이 되지 않고 있다고 호소했다. 이후 친언니와 연락이 닿지 않아 경찰에 실종신고를 했으나, 경찰은 "우리가 할 일 아니다. 근거 있냐"며 불친절한 태도를 보였고 권민아가 횡설수설했다는 이유로 전화를 끊었다고 주장했다. 이 과정에서 권민아는 특정 연쇄살인범의 이름까지 넣어 "가해자가 승리자"라고 말하고, 담당 경찰관의 이름과 소속을 모두 공개해 논란이 됐다.

권민아는 2019년 AOA에서 탈퇴한 뒤 2020년 지민으로부터 10년여간 괴롭힘을 당했다고 폭로했다. 이 여파로 지민은 팀에서 탈퇴했다. 이후 권민아는 SNS 통해 무작위 폭로를 이어가며 논란의 중심에 섰다. 최근에는 친언니가 자신과 모친, 모친의 지인등으로부터 7~8억원을 횡령했다고 주장했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com