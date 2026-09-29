[공식] Mnet "'스월파' 대리 디렉팅-밀어주기 의혹 사실무근, 법적대응"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] Mnet 측이 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워(이하 스월파)' 특정 참가자 밀어주기 의혹을 전면 부인했다.

Mnet 측은 28일 "'시그니처 400' 미션은 모든 참가자에게 동일한 기준과 원칙에 따라 진행됐으며, 특정 참가자에게 별도의 혜택이나 유리한 조건을 제공한 사실이 없습니다. 또한 미션 과정에서 다른 출연자가 특정 참가자의 디렉팅을 대신했다는 주장 역시 사실이 아닙니다"라고 밝혔다.

이어 "제작진은 모든 경연이 공정하게 진행될 수 있도록 동일한 기준과 원칙을 적용해 프로그램을 제작하고 있습니다. 사실과 다른 내용의 무분별한 유포와 확산은 프로그램과 출연자에게 영향을 미칠 수 있는 만큼, 향후에도 이와 같은 행위가 지속될 경우 법적 대응을 포함한 필요한 조치를 검토하겠습니다"라고 강조했다.

Advertisement

또 "이와 별개로 방송 전 서바이벌 결과를 유출·유포하는 행위는 프로그램의 정상적인 제작과 운영에 영향을 미칠 뿐 아니라, 방송을 기다리는 시청자들의 시청 경험을 훼손할 수 있습니다. 방송 전 서바이벌 결과의 유출 및 유포를 자제해 주시기를 강력히 요청드립니다"라고 당부했다.

'스월파'는 '시그니처 400' 미션 이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 참가자 정민준이 다른 인물의 도움을 받아 디렉팅을 완료했다는 주장이 제기됐다. 경연 중 보여준 정민준의 디렉팅 역량과 결과물 사이의 완성도 갭이 컸다는 것이다. 이에 따라 제작진이 특정 참가자에게 유리한 조건을 제공하거나 편파적으로 판을 짜준 게 아니냐는 우대 의혹도 불거져 나왔다.

Advertisement

여기에 미션 준비 과정에 필요한 비용이 참가자별로 다르게 지급됐으며, 일부 참가자들은 의상 소품 제작비용을 사비로 상당부분 부담해야 했다는 주장도 제기돼 논란이 된 바 있다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com