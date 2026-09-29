"매출 10% 주면 폭로 안해"…박나래 전 매니저 2인, 오늘(29일) 공갈 혐의 첫 공판

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박나래의 전 매니저 2명에 대한 첫 공판이 열린다.

29일 서울서부지방법원 형사4단독은 박나래의 전 매니저 신모 씨와 이모 씨의 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동공갈) 혐의 첫 공판기일을 연다.

해당 재판은 당초 지난 15일 진행 예정이었으나, 신모 씨의 기일 연기 요청으로 2주 연기됐다.

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앞서 서울서부지방검찰청은 지난달 6일 신모 씨를 공동공갈 혐의로 구속 기소하고 이모 씨도 같은 혐의로 불구속 기소했다.

검찰에 따르면 두 사람은 박나래가 회사 자금을 전 남자친구 등에게 사적으로 사용했다는 취지로 주장하며, 이를 폭로하지 않는 대가로 2024년 회사 매출의 10%에 해당하는 금액을 요구한 혐의를 받고 있다. 다만 실제로 돈을 받지는 못하면서 미수에 그친 것으로 전해졌다.한 것으로 알려졌다.

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신모 씨는 박나래의 회사 자금 약 4400만 원을 빼돌린 혐의도 받고 있다. 검찰은 이에 업무상 횡령과 컴퓨터 등 사용 사기 혐의를 추가로 적용했다.

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한편, 박나래는 지난해 12월부터 전 매니저들과 법적 공방을 이어오고 있다. 전 매니저들은 박나래에게 폭행과 직장 내 괴롭힘, 임금 체불 등을 당했다고 주장하며 나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 고소했다. 이에 박나래 측은 이들을 공갈미수와 업무상 횡령 등의 혐의로 맞고소한 상태다.

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anjee85@sportschosun.com