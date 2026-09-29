황정민, 스토킹 女에 추가 고소장 제출…“재판 중 개인정보 유포”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 황정민이 자신을 스토킹한 혐의로 1심에서 벌금형을 선고받은 40대 여성 A씨를 추가 고소한 것으로 전해졌다. 기존 스토킹 사건이 항소심으로 넘어간 가운데 또 다른 형사 절차까지 더해지며 양측의 법적 공방이 장기화할 전망이다.

29일 스타뉴스 보도에 따르면 황정민 측은 최근 A씨를 상대로 추가 고소장을 제출했다. 황정민 측은 A씨가 재판 과정에서 접한 개인정보 등을 온라인에 공개한 행위를 문제 삼은 것으로 알려졌다.

황정민과 A씨의 갈등은 앞서 스토킹 사건으로 법정까지 번졌다. A씨는 황정민이 연락을 원하지 않는다는 의사를 밝혔음에도 지속적으로 연락하거나 접근한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.

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의정부지법 고양지원은 지난 8일 A씨의 스토킹처벌법 위반 등 혐의를 유죄로 판단해 벌금 600만원을 선고하고 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했다. 재판부는 황정민이 연락을 원치 않는다는 뜻을 표시한 이후에도 A씨의 연락이 이어졌다는 점 등을 판단 근거로 삼은 것으로 전해졌다.

그러나 A씨는 1심 판결에 불복해 항소했다.

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두 사람은 별도의 민사소송에서도 맞서고 있다. A씨는 황정민으로부터 주류 사업과 창작 작업 등을 제안받아 관련 업무를 수행했지만 정당한 대가를 받지 못했다는 취지로 약 2억원 규모의 손해배상 소송을 제기했다.

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반면 황정민 측은 A씨의 주장을 부인하며 자신이 지속적인 연락과 접근으로 피해를 본 당사자라는 입장을 유지해왔다. A씨가 SNS를 통해 공개한 사생활 관련 게시물에 대해서도 사실과 다르거나 악의적으로 편집된 내용이라며 추가 법적 대응을 예고한 바 있다.

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스토킹 혐의로 벌금형을 선고받은 A씨가 항소한 데 이어 황정민 측의 추가 고소까지 이어지면서 양측의 충돌은 새로운 국면을 맞게 됐다. 기존 형사사건의 항소심과 손해배상 소송, 이번 추가 고소에 관한 수사가 각각 진행될 가능성이 커 법정 공방은 당분간 계속될 것으로 보인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com