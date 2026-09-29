'태양의 후예' 염소소년 조엘진, 韓육상 역사 썼다...AG계주 신기록+동메달

사진=연합제공, '태양의 후예' 방송

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[스포츠조선 정안지 기자]드라마 '태양의 후예'에 출연했던 나마디 조엘진이 아역배우에서 대한민국 육상 국가대표로 성장해 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 이에 그의 아역 시절 이력이 다시 주목받고 있다.

조엘진은 지난 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결승에서 서민준, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마와 함께 출전했다.

2번 주자로 나선 조엘진을 비롯한 한국 대표팀은 38초43을 기록하며 한국 신기록을 세우며 값진 동메달을 목에 걸었다. 특히 대한민국은 전날 열린 예선에서 바통 터치 과정에서 교대 구역을 벗어났다는 판정으로 실격 통보를 받았다. 이에 대한육상연맹이 이의 제기를 이어간 끝에 28일 판정이 번복됐고, 결선 무대를 밟게 됐다. 우여곡절 끝에 결선 무대에 오른 한국 대표팀은 값진 동메달까지 목에 걸며 더욱 값진 메달을 완성했다.

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특히 메달 소식과 함께 조엘진의 이색적인 과거 이력도 관심을 모으고 있다.

사진=연합 제공

2006년생인 조엘진은 멀리뛰기 선수 출신 나이지리아인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어났다.

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어린 시절 아역배우로 활동했던 조엘진은 10세였던 지난 2016년 방송된 KBS 2TV 드라마 '태양의 후예'에 출연해 송중기, 온유 등과 호흡을 맞췄다.

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그러던 조엘진은 초등학교 5학년 무렵 시 대회 출전하며 육상을 시작, 이후 남다른 성장세를 보이며 육상 선수로 두각을 나타냈다.

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마침내 대한민국을 대표하는 국가대표로 성장한 조엘진은 이번 아시안게임에서 개인 종목과 계주에 모두 출전하며 존재감을 드러냈다.

지난 25일 열린 육상 남자 100m 결승에 출전했지만 10초17을 기록하며 0.06초 차로 4위에 머물렀다.

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그러나 사흘 뒤 열린 400m 계주에서는 다시 한번 역주를 펼쳤다. 조엘진은 한국 대표팀의 2번 주자로 힘을 보탰고, 한국 신기록과 함께 값진 동메달을 목에 걸었다.

anjee85@sportschosun.com