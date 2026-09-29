‘이세영의 그 남자’ 켄타로 "폭력 일절 없었다”…‘경찰 출동’ 부부싸움설에 선긋기

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[스포츠조선 이지현 기자] 국내 활동을 앞두고 있는 배우 사카구치 켄타로가 결혼 발표 불과 10여 일 만에 부부싸움으로 자택에 경찰이 출동했다는 보도에 휩싸인 가운데, 소속사가 폭력 의혹을 강하게 부인했다. 사카구치는 논란 속에서도 SNS를 통해 작품 홍보에 나서며 평소와 다르지 않은 행보를 이어갔다.

사카구치 켄타로의 소속사 트라이스톤 엔터테인먼트는 28일 공식 홈페이지를 통해 최근 주간지 보도와 관련한 입장을 밝혔다.

소속사는 "주간지에 게재된 사카구치 켄타로 관련 기사로 여러분께 심려를 끼쳐드리고 있다"며 해당 보도로 인해 추측에 따른 비방과 사실과 다른 내용이 확산되고 있다고 밝혔다.

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특히 사카구치를 둘러싼 폭력 의혹에 대해서는 선을 그었다. 소속사는 사카구치가 "평소 매우 온화한 사람"이라며 "본인이 상대방에게 폭력을 행사했다는 사실은 일절 없다"고 강조했다.

이어 사실과 다른 내용이나 비방이 확산될 경우 필요에 따라 적절하게 대응하겠다는 방침도 밝혔다. 다만 소속사는 자택에 경찰이 출동했는지, 부부 사이에 실제 말다툼이 있었는지 등 구체적인 당시 상황에 대해서는 별도의 설명을 내놓지 않았다.

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앞서 일본 매체 '여성세븐 플러스'는 지난 17일 밤 사카구치 켄타로의 자택에서 110번 신고가 접수돼 경찰관들이 출동했다고 28일 보도했다. 매체는 경찰 관계자의 말을 인용해 사카구치와 아내 사이의 말다툼이 격해졌으며, 아내가 신고한 것으로 보인다고 전했다.

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특히 사카구치 켄타로가 지난 6일 일반 여성과 결혼했다고 발표한 지 불과 10여 일 만에 벌어진 일로 알려지면서 관심이 집중됐다. 다만 부부싸움의 구체적인 이유와 당시 상황은 확인되지 않았다.

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이런 가운데 사카구치 켄타로는 논란과 별개로 배우로서 예정된 활동을 이어가고 있다. 그는 29일 자신의 SNS에 출연작의 개봉 한 달을 기념한 무대인사를 마친 뒤 관객들에게 "여러분 감사했습니다"라고 인사를 전했다.

결혼 직후 자택에 경찰까지 출동했다는 사생활 관련 보도가 나온 상황이지만, SNS에서는 별다른 언급 없이 작품과 관련한 근황을 전하며 평소와 다르지 않은 모습을 보인 셈이다.

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사카구치 켄타로는 지난 6일 공식 유료 팬클럽을 통해 교제해 온 일반 여성과 결혼했다고 직접 발표했다. 그는 당시 결혼 소식과 함께 앞으로도 한 명의 배우로서 더욱 정진하겠다는 뜻을 밝혔다.

일본 매체에 따르면 아내는 사카구치 켄타로보다 3세 연상의 헤어메이크업 아티스트로, 두 사람은 드라마 촬영 현장에서 만나 5년 이상 교제한 것으로 전해졌다.

한편 사카구치 켄타로는 일본뿐 아니라 국내에서도 높은 인지도를 쌓으며 활발한 활동을 이어왔다. 특히 한국 배우 이세영과 함께 쿠팡플레이 시리즈 '사랑 후에 오는 것들'에서 호흡을 맞추며 국내 시청자들에게 더욱 친숙한 얼굴이 됐다. 또한 오는 10월 6일 채널A를 통해 첫 방송되는 아시아 합작 새 화요드라마 '키드냅 게임'에 출연해 이준기와 호흡을 맞출 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com