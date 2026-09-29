[공식] 변요한x노재원 연기 차력쇼 통했다…'타짜4', 개봉 6일만 전체 박스오피스 1위

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 개봉 6일 만에 전체 영화 박스오피스 1위에 오르는 기염을 토했다.

'타짜: 벨제붑의 노래'가 개봉 6일만인 지난 28일 전체 박스오피스 1위의 주인공이 됐다. 개봉 후 '암살자(들)'과 2강 구도를 유지하며 전체 영화 박스오피스 2위를 기록, 추석 한국 영화 시장을 탄탄하게 키워온 '타짜: 벨제붑의 노래'는 마침내 박스오피스 역주행에 성공해 입소문의 힘을 스코어로 입증했다.

특히 '타짜: 벨제붑의 노래'는 개봉 이전부터 청불 핸디캡부터 예매 순위 경쟁 등에서 활약하지 못해 언더독 영화라는 평가를 받아왔던 바다. 추석 개봉 이후 높은 좌석 판매율, 낮은 드롭율을 기록한데다 영화 자체의 만족감과 배우들의 적극적인 홍보 활동 및 무대인사가 온라인상 화제를 모으며 성인 관객들 사이 화제작으로 관심을 받기 시작했다. 마침내 실관람객들의 높은 만족도를 바탕으로 흥행 상승 곡선을 그리기 시작한 '타짜: 벨제붑의 노래'는 오는 30일 문화가 있는 날을 시작으로 개봉 2주차 흥행의 판을 새로 짤 예정이다.

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한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com