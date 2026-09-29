"가수는 절대 안 돼" 애니 반대했던 정유경 회장, 백화점 외벽에 딸 뮤비 걸었다

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[스포츠조선 조민정 기자] 정유경 신세계 회장의 장녀이자 올데이 프로젝트 멤버 애니(문서윤)의 신곡 뮤직비디오가 결국 '엄마 회사' 전광판에 걸렸다. 한때 딸의 가수 데뷔를 강하게 반대했던 정 회장의 신세계백화점에서 애니의 영상이 대대적으로 상영되면서 묘한 모녀 서사가 완성됐다.

28일 업계에 따르면 올데이 프로젝트의 두 번째 미니앨범 'CRASH' 뮤직비디오는 이날부터 서울 중구 명동 신세계백화점 본점 외벽 초대형 전광판 '신세계스퀘어'를 통해 공개됐다.

'CRASH'는 이날 오후 6시 발매됐다. 뮤직비디오는 다음 달 18일까지 신세계스퀘어에서 상영될 예정이다. 올데이 프로젝트의 뮤직비디오가 이곳에 걸리는 것은 이번이 처음이다.

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신세계스퀘어는 신세계백화점이 2024년 본점 외벽에 조성한 초대형 미디어 파사드다. 그동안 방탄소년단, 지드래곤, 투모로우바이투게더, 아일릿 등 인기 K팝 가수들의 콘텐츠가 상영되며 명동의 대표적인 미디어 공간으로 자리 잡았다.

그런 만큼 이번에는 유독 애니의 존재가 눈길을 끈다.

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애니는 정유경 회장의 장녀이자 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀다. 데뷔 전부터 '신세계가 외손녀'라는 배경으로 큰 관심을 받았지만 정작 가족들은 그의 가수 데뷔를 처음부터 반긴 것은 아니었다.

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애니는 지난해 공개된 다큐멘터리에서 과거 어머니 정유경 회장에게 가수가 되고 싶다고 처음 이야기했을 당시 "말도 안 되지"라는 반응을 들었다고 밝힌 바 있다. 몇 년 뒤 다시 진지하게 가수의 꿈을 꺼냈을 때도 정 회장은 처음에는 강하게 반대했다. 애니는 당시 어머니에게서 사실상 '절대 안 된다'는 답을 들었다고 털어놓기도 했다.

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하지만 가수의 꿈을 포기하지 않자 상황이 달라졌다. 정 회장은 애니가 대학에 합격하면 다른 가족들을 설득하는 데 힘을 보태겠다는 조건을 제시했고 애니는 미국 컬럼비아대학교에 진학한 뒤 결국 가수 데뷔라는 꿈까지 이뤘다.

이후 애니는 지난해 6월 테디가 이끄는 더블랙레이블의 혼성그룹 올데이 프로젝트 멤버로 데뷔했다. 데뷔곡 'FAMOUS'가 발매 직후 음원차트 상위권에 오르며 화제를 모았고 '재벌가 4세 아이돌'이라는 수식어를 넘어 가수로서 활동을 이어가고 있다.

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이번 'CRASH' 활동은 그가 최근 컬럼비아대학교를 졸업한 뒤 본격적으로 가수 활동에 힘을 싣는 시점과도 맞물렸다. 과거 "가수는 안 된다"며 반대했던 어머니의 백화점 외벽에 이제 딸의 뮤직비디오가 등장했다는 점이 눈길을 끈다. 가수의 꿈을 두고 모녀가 부딪혔던 시절을 지나 이제는 신세계백화점 한복판에서 애니의 뮤직비디오를 볼 수 있게 된 셈. 반대를 뚫고 데뷔했던 애니가 어느새 '엄마 백화점' 전광판까지 접수하며 달라진 위상을 보여주고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com