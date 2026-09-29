[공식] 개봉 D-1 '부활남: 더 레드', 음악으로 미리 만난다…오늘(29일) 음원 발매

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 'AGAIN and AGAIN'과 오리지널 사운드트랙 앨범을 동시 발매한다.

'부활남: 더 레드'가 바로 29일 오후 6시 싱글 앨범 'AGAIN and AGAIN'과 오리지널 사운드트랙 앨범을 동시 발매한다. 'Boat', '바라봐줘요' 등의 음악으로 담백한 감성을 전해 온 실력파 뮤지션 죠지와 'D.P.', '약한영웅' 시리즈를 비롯 '파일럿', '대도시의 사랑법' 등 장르를 넘나드는 폭넓은 음악으로 극의 몰입도를 높여온 프라이머리가 함께 완성한 'AGAIN and AGAIN'은 관객들에게 특별한 여운을 전할 것이다.

프라이머리가 음악감독으로 참여한 오리지널 사운드트랙 앨범은 총 27개 곡이 수록돼 일상적인 공간에서 펼쳐지는 예측 불가한 추격전과 통쾌한 액션을 역동적인 사운드로 풀어낼 것으로 기대를 모은다. 싱글 앨범과 오리지널 사운드트랙 앨범은 멜론, 지니뮤직, FLO, 바이브, Bugs 등 국내 주요 음원 플랫폼을 비롯해 유튜브, 스포티파이, 애플뮤직, 아마존 뮤직, 타이달, 디저, QQ뮤직, 페이스북, 인스타그램, 틱톡 등 글로벌 플랫폼을 통해 전 세계에서 만나볼 수 있다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 30일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com