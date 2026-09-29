서인영, 14kg 뺐는데..'워터밤' 끝나자마자 살이 포동포동 "다시 놨다""

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 '워터밤' 무대 후 살이 오른 근황을 전했다.

28일 서인영의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 NEW 샤넬백 최초공개(언박싱)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 지인에게 잠옷, 초고가 명품 가방을 생일 선물로 받았다면서 자랑했다. 최근 중고 명품 매장에서 명품 가방 2개를 팔아 생활비를 마련했기에 제작진은 "또 팔아?"라는 자막을 넣어 웃음을 안겼다.

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그런가 하면 제작진이 최근 살이 오른 서인영에게 "요즘 뱃살 나왔다는 댓글이 다시 달리고 있다"고 알리자, 서인영은 "'워터밤' 다음에 다시 또 좀 놨다"며 체중이 늘었다고 밝혔다. 서인영은 지난 8월 '워터밤' 무대를 앞두고 팔뚝 지방흡입을 받고, 14kg를 감량한 바 있다.

팬들도 "'워터밤' 끝나고 살이 원상복구됐네", "다시 포동 포동해졌네요. 귀여워", "인간적인 퀸. 그새 쪘어", "평생을 말랐었는데 관리가 쉽지 않나 보네요. 연예인들 참 대단" 등의 댓글을 달았다.

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서인영은 상의를 살짝 들어 뱃살을 공개하며 춤을 췄는데, 제작진은 뱃살을 모자이크 처리해 웃음을 더했다.

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joyjoy90@sportschosun.com