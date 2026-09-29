박미선, 암투병 후 ♥이봉원 다시 봤다…"신혼처럼"('라스')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 힘겨운 투병 시간을 견뎌낸 개그우먼 박미선이 남편 이봉원을 향해 달라진 마음을 고백한다.

오는 30일 방송되는 MBC '라디오스타'는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연하는 '멋진 언니는 내가 할게, 동생은 누가 할래?' 특집으로 꾸며진다.

박미선은 치료 과정이 힘들었지만 가족과 주변 사람들이 자신 때문에 함께 힘들어하지 않도록 오히려 밝고 유쾌하게 시간을 보냈다고 털어놓는다. 힘든 순간에도 아무렇지 않게 이야기하며 주변 사람들이 편하게 자신을 대할 수 있도록 했다는 그는 남다른 긍정 에너지를 보여준다.

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무엇보다 이번 일을 계기로 남편 이봉원을 향한 마음에도 큰 변화가 생겼다고 밝혀 눈길을 끈다. 박미선은 암 진단 사실을 문자로 알렸을 당시 이봉원이 "괜찮아. 걱정하지 마. 내가 있잖아"라고 답했던 순간을 떠올린다. 이후 서운했던 감정들이 눈 녹듯 사라졌다고. 자신이 이봉원을 보듬어주고 안아준 줄 알았지만 돌아보니 "그가 나의 울타리였던 것"이라는 사실을 깨달았다고 말한다.

투병 당시 곁을 지켜준 지인들의 각양각색 응원법도 공개된다. 선우용여, 양희은, 김정난 등 가까운 지인들과 장도연을 비롯한 선후배들이 각자의 방식으로 메시지를 보내고 먹거리를 챙기며 박미선에게 힘을 보탠 것. 특히 김정난은 직접 정성스러운 집밥을 차려 박미선을 챙겼고, 박미선은 당시의 고마움을 떠올리며 특별한 우정을 드러낸다.

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그런가 하면 박미선은 최근 늦깎이 BTS 팬 '아미'가 된 사연도 공개한다. 아이돌에 큰 관심이 없었던 그는 절친 김정난을 따라 BTS 공연을 관람한 뒤 완전히 입덕했다고. 이어 과거 파주시 광탄면 행사 중 MC를 맡았던 박미선이 당시 신인이었던 BTS를 '광탄소년단'으로 잘못 소개했던 에피소드까지 소개하며 현장을 웃음바다로 만든다.

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공연 이후 BTS의 노래와 영상을 찾아보며 제대로 팬이 된 박미선은 김정난과 방콕 공연 원정까지 계획하고 있다고 밝힌다. 보라색 옷을 맞춰 입을 계획까지 세우며 설레는 마음을 감추지 못하는 그의 늦깎이 팬심이 웃음을 더한다.

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배우 변우석을 향한 '찐팬' 면모도 보인다. 박미선은 변우석의 사인을 받고 싶어 유재석에게 직접 전화를 걸었던 일화를 공개한다. 여기에 변우석의 얼굴이 새겨진 치킨 포장백에 빳빳한 종이까지 넣어 '데일리백'처럼 들고 다닌다고 밝혀 모두를 폭소케 한다.

힘든 시간을 특유의 유쾌함으로 버텨낸 이야기부터 이봉원과 다시 시작된 신혼 같은 일상, BTS와 변우석을 향한 뜨거운 팬심까지 박미선의 솔직한 이야기는 오는 30일 수요일 오후 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com