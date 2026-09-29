'최고령 산모' 한다감, 만삭 D라인 뽐냈다…"너무 좋아" 함박웃음 ('슈돌')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한다감이 출산을 앞두고 임신 35주 차 만삭의 아름다움을 뽐낸다.

30일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 637회는 '지치고 힘들 땐 내게 기대!' 편으로, 출산을 약 20일 앞둔 47세 연예계 최고령 산모 한다감이 찰떡이를 맞이하기 전 특별한 만삭 여행을 나선다.

이 가운데, 한다감이 임신 35주 차에 접어든 만삭의 배를 최초로 공개한다고 해 눈길을 끈다. 바로 만삭 화보 촬영을 통해 찰떡이와의 소중한 추억을 남긴 것.

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특히 한다감은 할리우드 배우 앤 해서웨이의 만삭 룩을 오마주한 스타일링으로 시선을 사로잡는다. 만삭 배가 드러나는 크롭톱에 청바지를 매치한 한다감은 세련되고 힙한 분위기를 완성해 감탄을 자아낸다. 47세로 노산인 한다감은 "살면서 내가 만삭 사진을 찍게 될 줄은 몰랐어"라며 생애 첫 만삭 화보에 남다른 감회를 드러내더니 '원조 화보퀸'다운 포즈와 표정으로 카메라를 장악한다고.

그런가 하면 한다감과 찰떡이 외할머니, 그리고 뱃속의 찰떡이까지 3대가 함께한 화보도 공개된다. 한다감은 친정 엄마가 손을 살포시 잡자 "엄마 손을 잡고 촬영하니 기분이 이상해"라며 묘한 감정을 고백한다. 찰떡이 외할머니는 만삭의 딸을 바라보며 "예쁜 것 같으니라고"라고 애정을 아낌없이 드러내는가 하면, 연신 "너무 좋아"라며 함박웃음을 감추지 못했다는 후문. 한다감의 우아한 만삭 화보와 내리사랑이 흘러넘치는 찰떡이네 '첫 3대 가족사진' 촬영 모습은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.

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한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com