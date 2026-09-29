홍혜걸, 10년 가사도우미에 '강남 오피스텔' 선물 재확인…"관리비도 내줘"

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[스포츠조선 이지현 기자] 의학박사 홍혜걸이 10년 넘게 함께한 가사도우미에게 집을 사줬다는 발언을 다시 한번 확인했다.

최근 김구라의 골프 유튜브 콘텐츠에 출연한 홍혜걸은 MBC '라디오스타' 출연 당시 화제를 모았던 '가사도우미 집 선물' 이야기를 다시 꺼냈다.

김구라는 홍혜걸에게 "지난번 방송에 나와서 집에서 일하는 아주머니에게 집을 사줬다고 해서 구설을 많이 탔나 보다. 해명도 올렸던데, 집을 사준 게 아니라 좀 보태준 거냐"고 물었다.

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그러자 홍혜걸은 망설임 없이 "아니다. 사줬다. 진짜"라고 답했다. 예상보다 단호한 대답에 김구라가 "진짜로요?"라고 재차 묻자 홍혜걸은 "그런데 아파트가 아니고 오피스텔"이라고 설명했다.

이어 "그래도 그게 어디냐. 오피스텔도 대단한 것"이라고 자문자답을 한 그는 "관리비 까지도"라고 덧붙여 놀라움을 더했다.

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앞서 홍혜걸은 지난 8월 19일 방송된 MBC '라디오스타'에서 아내 여에스더를 오랜 시간 곁에서 돌봐온 가사도우미와의 특별한 인연을 공개했다.

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당시 홍혜걸은 해당 가사도우미가 10년 넘게 함께해온 인물이라며 여에스더가 "평생 모시고 가야 하는 분이고 어쩌면 남편보다 중요하다"고 말할 정도로 각별한 사이라고 전했다.

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특히 홍혜걸은 "아내의 모든 걸 케어해 주신다"며 "오죽하면 아내가 아주머니 집도 하나 사드렸다. 저희 집 바로 옆에"라고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 당시 하하가 집이 강남에 있는지를 묻자 홍혜걸은 그렇다고 답했다.

방송 이후 해당 발언이 큰 관심을 받자 홍혜걸은 별도의 영상을 통해 보다 구체적인 사정도 설명했다.

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그는 가사도우미가 원래 목동 쪽에 거주해 출퇴근 거리가 멀었다며 부부의 집 근처에 작은 오피스텔을 마련했다고 밝혔다. 또한 일각에서 법인 자금 사용 여부 등을 문제 삼자 "법인 돈과는 관련이 없다"며 여에스더가 세금을 낸 개인 자금으로 마련했다고 해명했다.

홍혜걸은 가사도우미에 대해 여에스더에게는 엄마이자 친구, 언니 같은 존재라며 오랜 시간 가족을 돌봐준 것에 대한 고마움에서 각별하게 예우한 것이라고 강조했다.

그러나 이후에도 '가사도우미에게 집까지 사줬다'는 발언을 두고 여러 반응이 이어졌다. 홍혜걸은 자신의 SNS를 통해 "살림을 돕는 아주머니에게 인근 집, 작은 오피스텔을 마련해 드렸다는 것도 그런 형편이 안 되는 가사도우미를 둔 댁들의 마음을 불편하게 했다"는 취지로 방송 이후 받은 지적을 언급하기도 했다.

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olzllovely@sportschosun.com