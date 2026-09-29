영탁X스테이씨 윤, 제주 임장 떠난다…양세형vs김대호 '극과 극'('홈즈')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 영탁과 스테이씨 윤이 '구해줘! 홈즈' 식구들과 제주도로 단체 임장을 떠난다

1일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 제주도 단체 임장에 나선다.

이날 방송에서는 지난해 300회 특집으로 진행된 제1회 경주 단체 임장에 이어, '홈즈'의 연례 워크숍으로 마련된 두 번째 단체 임장이 펼쳐진다. 이번 행선지는 다채로운 매력을 품은 제주도로, 제주도에서만 만날 수 있는 매물을 소개한다.

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'200회 특집'과 '안동 토박이 임장'에 출연했던 가수 영탁이 지난 14일 정규 3집 'GOGO'의 타이틀곡 '꺾어'로 컴백한 가운데, 이번 제주도 단체 임장에 함께해 반가움을 더한다. 특히 영탁은 제주도와도 특별한 인연이 있다고 해, 그 사연이 무엇일지 궁금증을 자아낸다. 여기에 지난 '지니어스 임장' 편에 출연했던 스테이씨 윤도 참여해, 최근 '직장인들' 시즌3에서 보여준 통통 튀는 예능감을 제주에서도 이어갈 예정이다.

제주에서의 첫 임장은 단체임장 하루 전날 도착한 김대호의 단독 숙박 임장으로 시작된다. 애월읍의 돌집을 찾아 안거리와 밖거리, 우사 등 제주의 전통 가옥 구조를 간직하면서도 현대적으로 수리한 공간을 살펴본다. 이어 참돔과 딱새우 먹방과 함께 SNS 라이브 방송까지 즐긴 김대호는 "제니, BTS처럼 소통하는 거다"라고 말해 웃음을 안긴 가운데, 평소 라이브 방송을 자주 켜는 웃픈 이유까지 밝힌다. 다음 날 아침에는 밤과는 또 다른 분위기를 자아내는 돌집의 풍경을 마주하며 숙박 임장의 묘미를 더한다.

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다음 날에는 고정 코디 김숙, 장동민, 양세형, 양세찬, 김대호, 주우재와 '명예 식구' 영탁, 윤이 한자리에 모여 '홈즈 연례 워크숍'의 시작을 알린다. 특히 이번 단체 임장에서는 남다른 열정으로 아이디어를 냈던 양세형과 김대호가 각각 팀을 이끌 예정이다.

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팀 나누기에 앞서 두 사람은 각자 팀의 콘셉트를 소개한다. 양세형은 평소 품고 있던 "0원으로 살아보기"에 대한 로망을 실현하기 위해 '생계형 임장'을 선언한다. 반면 김대호는 "연예인 김대호의 프리한 맛을 보여주겠다"며 '낭만형 임장'을 예고해 시작부터 정반대의 노선을 택한다. 두 사람은 서로의 콘셉트를 두고 은근한 신경전을 벌이는가 하면, 치열한 영입 경쟁까지 펼쳐 현장을 웃음바다로 만들었다고. 과연 생계와 낭만, 서로 다른 콘셉트로 꾸려진 두 팀은 제주에서 어떤 매물을 만나게 될지 기대를 모은다.

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MBC '구해줘! 홈즈' 제주도 단체 임장 편은 오는 1일 목요일 오후 10시에 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com