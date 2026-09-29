역사 논란 뜨거운 감자 된 '암살자(들)', 여전히 韓영화 예매율 1위 굳혔다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 개봉 2주 차 한국 영화 예매율 1위를 지키며 논란에 맞섰다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'은 29일 오전 7시 기준 한국 영화 예매율 1위를 기록했다. 추석 극장가 관객들의 압도적인 선택 속에 개봉 4일 만에 100만 관객을 돌파한 '암살자(들)'은 연휴 이후에도 정상을 유지하며 개천절 연휴까지 흥행을 이끌어갈 것으로 기대를 모은다. 여기에 실관람객들의 실시간 호평과 높은 작품성이 더해져 장기 흥행 입소문 열풍에 박차를 가할 전망이다.

관객들의 반응도 날이 갈수록 뜨거워진다. 관람 후에도 쉽게 가시지 않는 여운이 또 다른 관객의 발걸음으로 이어지고 있는 중. 국내 대표 배우들이 빚어내는 팽팽한 긴장감과 촬영, 음악, 미술 등 베테랑 제작진이 선사하는 풍성한 볼거리에 호평이 쏟아지며, 개봉 2주 차에 접어든 '암살자(들)' 이 어떤 흥행 기록을 써 내려갈지 귀추가 주목된다.

Advertisement

1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com