서강준, 트리마제 58억에 팔고 삼성동行…현빈♥손예진과 이웃 됐다

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 서강준이 성수동 트리마제를 떠나 삼성동 고급 빌라로 거처를 옮긴 사실이 알려졌다. 트리마제를 58억원에 매도한 뒤 2억원을 더 보태 60억원 상당의 새 집을 마련하면서 현빈·손예진 부부와도 이웃이 됐다.

29일 유튜브 채널 'wander planet'에 따르면 서강준은 지난해 여름 서울 성동구 성수동에서 강남구 삼성동으로 거처를 옮겼다.

새 보금자리는 삼성동 '상지리츠빌 카일룸'이다. 2012년 준공된 1개 동짜리 고급 주거시설로 층마다 한 세대씩 배치돼 총 13세대 규모다. 세대수가 적고 사생활 보호에 유리한 구조로 알려져 있다.

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서강준은 기존에 보유하고 있던 성수동 트리마제 전용 140.3㎡ 세대를 58억원에 매도한 뒤 약 2억원을 더해 60억원에 새 집을 매입한 것으로 전해졌다.

서강준은 과거 트리마제에서도 이미 한 차례 '갈아타기'를 했던 이력이 있다. 그는 2017년 처음 독립하며 트리마제 전용 136㎡ 세대를 16억4730만원에 분양받았다. 이후 2019년 해당 집을 29억원에 매도하고 한강 조망이 더 좋은 전용 140.3㎡ 세대로 옮겼다. 당시 매입가는 33억9000만원이었다.

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이 집을 지난해 6월 58억원에 팔면서 약 5년 만에 24억1000만원의 시세 차익을 거둔 것으로 알려졌다.

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이번에는 성수동 한강변 대단지에서 삼성동 고급 빌라로 생활 반경까지 크게 바뀌었다.

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새 집이 위치한 삼성동 일대는 톱스타들의 대표적인 거주지로 꼽힌다. 송혜교와 김희철, 규현, 혜리, 서장훈 등 다수 연예인이 인근에 거주하는 것으로 알려졌다. 상지리츠빌 카일룸에는 현빈·손예진 부부와 슈퍼주니어 김희철, 세븐틴 디에잇 등이 거주하거나 주택을 보유한 것으로 전해졌다. 서강준 역시 현빈·손예진 부부와 한층 가까운 이웃이 된 것.

삼성동 일대는 오래전부터 연예인과 기업인들이 선호하는 고급 주거지로 꼽혀왔다. 경기고등학교 뒤편으로는 고급 단독주택과 빌라들이 밀집해 있다. 과거 비, 이미연, 차인표·신애라 부부 등이 거주했던 것으로 알려졌다.

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한편 서강준은 최근 안은진과 함께 드라마 '너 말고 다른 연애'에 출연하며 활발한 연기 활동을 이어가고 있다. 해당 작품은 넷플릭스 글로벌 다수 국가에서 TOP10에 오르며 관심을 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com