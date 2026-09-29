'오디세이' 앤 해서웨이, 고자극 심리 스릴러 '베러티'로 파격 변신..10월 22일 개봉 확정

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 앤 해서웨이 주연 심리 스릴러 영화 '베러티'(마이클 쇼월터 감독)가 오는 10월 22일 개봉을 확정했다.

공개된 메인 포스터는 명화 속 액자 속 액자의 모습처럼 기묘한 이미지로 세 사람의 얼굴을 한 화면에 겹쳐 담았다. 붉은 드레스를 입은 베스트셀러 작가 베러티(앤 해서웨이) 아래로 로웬(다코타 존슨)과 제러미(조쉬 하트넷)의 얼굴이 차례로 드러나며 한 집에 모인 세 사람의 관계에 궁금증을 더한다. 또한 서로를 훔쳐보는 듯한 앵글의 인물들은 영화의 관능적인 분위기와 인물 간의 긴장감을 담아내 기대를 높인다.

메인 포스터와 함께 공개된 메인 예고편은 눈 덮인 숲속 저택으로 들어서는 로웬의 모습에서 출발한다. 무명 작가인 로웬은 사고 이후 다시는 걷지도 말하지도 못하게 된 베스트셀러 작가 베러티를 대신해 소설을 완성해 달라는 베러티의 남편 제러미의 제안을 받고 베러티의 저택에 발을 들인다. 이어 로웬이 베러티의 숨겨진 자서전 원고를 읽어내려가며 충격에 빠지는 얼굴과 그 위로 흐르는 자서전의 내용이 베러티를 둘러싼 비밀에 대한 궁금증을 증폭시킨다. 그 사이 제러미와 점점 가까워지는 로웬과 실제인지 로웬의 환각인지 구분할 수 없는 베러티의 모습들, 그리고 베러티의 과거와 현재의 순간들이 빠르게 교차하며 극도의 서스펜스를 담아 고자극 심리 스릴러의 매력을 엿볼 수 있게 한다.

Advertisement

또한 예고편은 베스트셀러 작가로서의 화려한 과거와 파리한 낯빛의 현재 얼굴을 오가는 앤 해서웨이의 다채로운 모습들을 담고 있어 그녀가 '베러티'에서 펼칠 활약을 기대케 한다. 여기에 로웬을 맡은 다코타 존슨은 베러티의 실체와 자전적 원고 사이에서 흔들리는 인물을 밀도 있게 그려낼 예정이다. 제러미 역의 조쉬 하트넷은 아내의 비밀과 로웬의 의심 사이에 선 인물로 '오펜하이머' 이후 가장 매혹적인 얼굴을 선보인다.

베러티 역의 앤 해서웨이 역시 원작을 앉은 자리에서 전부 읽어버렸을 만큼 이야기에 빠져들었다고 밝혔으며, 크리스토퍼 놀란 감독의 '오디세이' 촬영을 끝내자마자 '베러티' 촬영에 참여했을 정도로 작품에 매료됐다는 후문으로 더욱 기대를 높인다.

Advertisement

콜린 후버 작가의 동명 소설을 영화화한 '베러티'는 대필 작가가 세계적인 베스트셀러 작가의 충격적인 자전적 원고를 발견한 이후, 베스트셀러 작가와 그녀의 남편을 둘러싼 비밀과 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 앤 해서웨이, 다코타 존슨, 조쉬 하트넷이 출연했고 '러브버드' '타미 페이의 눈' '스포일러 알림'의 마이클 쇼월터 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 10월 22일 개봉한다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com