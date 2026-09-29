한가인, '먹는 알부민' 추천 논란에 사과 "검증 없이 신중하지 못했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 한가인이 자신이 직접 구매해 섭취한 '먹는 알부민' 제품을 유튜브에서 추천한 것과 관련해 사과했다.

한가인은 28일 자신의 유튜브 채널을 통해 "최근 유튜브에서 소개한 알부민 제품과 관련된 우려의 말씀들을 확인하고, 정확한 내용을 말씀드리고자 글을 올린다"며 입장을 밝혔다.

한가인은 먼저 일각에서 제기될 수 있는 광고 의혹에는 선을 그었다. 그는 "해당 영상은 어떠한 대가나 협찬 없이 제가 직접 구매해 사용한 제품을 소개한 '내돈내산' 콘텐츠"라며 "사전에 고지 드린 바와 같이 광고 여부에 대해서는 어떠한 거짓도 없다"고 강조했다.

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이어 "저희 채널은 유료광고가 진행되는 경우 시청자분들이 광고임을 명확하게 알 수 있도록 '유료광고 포함' 표시를 하고 콘텐츠를 업로드하는 것을 원칙으로 하고 있다"고 설명했다.

다만 제품을 소개한 방식에 대해서는 자신의 잘못을 인정했다.

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한가인은 "광고 여부를 막론하고 건강과 관련된 제품을 개인적인 경험만으로 소개한 점은 신중하지 못했다"며 "해당 제품은 제가 출산 후 기력이 떨어졌을 때 일상적으로 구매해 먹기 시작했고, 스스로 컨디션이 나아졌다고 느껴 시청자분들께 추천해 드렸다"고 밝혔다.

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그러면서 "주관적인 체감에 의존해 엄밀한 검증 없이 정보를 전달하는 것이 얼마나 조심스러운 일인지 이번 일을 통해 깨달았다"며 "저의 세심하지 못했던 판단으로 혼란과 우려를 드려 진심으로 죄송하다"고 사과했다.

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향후 건강 관련 제품을 소개할 때 더욱 신중하겠다는 뜻도 전했다. 한가인은 "앞으로는 직접 구매하여 경험한 제품이라 하더라도 객관적인 사실을 엄격히 확인한 뒤 공유하겠다"며 "시청자분들의 소중한 목소리에 귀 기울여 한층 더 신중하게 콘텐츠를 만들겠다"고 덧붙였다.

한가인의 입장문은 같은 날 소비자 고발 전문 유튜버 사망여우가 '먹는 알부민' 제품을 둘러싼 문제를 다룬 영상을 공개한 가운데 나왔다.

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사망여우는 이날 자신의 유튜브 채널에 '진짜 범인 공개'라는 제목의 영상을 게재하고 최근 시장에서 인기를 끈 이른바 '먹는 알부민' 제품과 이를 소개한 유명인들을 집중적으로 다뤘다.

특히 사망여우는 한가인이 지난 2024년 11월 자신의 유튜브 채널에서 평소 챙겨 먹는 제품 가운데 하나로 알부민 제품을 소개했던 장면을 언급했다. 사망여우는 수개월간 큰 움직임이 없던 알부민 관련 검색량이 한가인의 영상이 공개된 직후 급증했다며, 그의 소개가 대중의 관심을 끌어올린 계기 중 하나였다는 취지로 주장했다.

다만 한가인의 해당 영상이 실제로 어느 정도의 영향을 미쳤는지는 명확하게 확인되지 않는다. 현재 공개된 자료만으로는 당시 영상의 조회수와 알부민 제품의 판매량 증가 사이의 직접적인 연관성을 확인하기 어렵고, 한가인의 제품 소개가 이후 이른바 '알부민 열풍'에 어느 정도 영향을 미쳤는지를 객관적으로 입증할 구체적인 자료 역시 확인되지 않았다.

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olzllovely@sportschosun.com