박미선, 유방암 완치 아니었다.."6개월마다 검사하며 삶 연장해"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 박미선이 유방암이 완치된 것은 아니라며, 6개월마다 추적 검사를 받는다고 밝혔다.

29일 '이성미의 나는 꼰대다' 유튜브 채널에는 '부부는 절대 안 맞아야 오래 갑니다｜이홍렬·박미선·이성미의 현실 부부 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

박미선은 "제일 곤란한 질문이 완치가 됐냐는 질문"이라며 "뭐라고 답을 해야 하나 싶다. 저는 완치가 아니라, 계속 검사를 받으면서 관리해야 한다. 그래서 그냥 건강해졌다고 답한다"라며 난처했던 순간을 떠올렸다.

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이어 "아픈 분들에게 제가 롤모델이 될 수 있으니 열심히 운동하고 건강하게 잘 먹고 있다. 수치는 훨씬 좋아졌고 6개월마다 (추적) 검사를 해야 한다"라고 설명했다.

그는 "나는 컨디션이 좋아서 안 그럴 줄 알았다. 검사할 때 뼈검사를 받고 전신 스캔을 하는데, 검사 결과를 듣기 전에 떨리더라. 선생님이 (검사 결과가) 너무 좋다고 하면 날아갈 것 같다. '6개월을 또 살 수 있구나'라면서 삶을 연장해가는 거다"라고 담담히 말했다.

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한편 박미선은 2024년 유방암 진단을 받은 후 항암 치료를 받았다.

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joyjoy90@sportschosun.com