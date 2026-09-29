"기품과 우아함의 인간화"…'재혼 황후' 신민아가 곧 황후 나비에

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)가 주인공 나비에로 변신한 배우 신민아의 스틸을 공개했다.

공개된 스틸은 제국의 황후로서 위엄과 카리스마를 갖춘 모습부터 이혼을 통보받은 후 복잡한 감정을 다스리는 순간까지, 나비에의 다채로운 면면이 담겨있다. 황후로서 자신의 자리와 책임을 굳건히 지켜온 단단함, 예상치 못한 상처와 혼란 속에서도 품위를 잃지 않는 우아함은 '나비에'라는 인물을 고스란히 보여준다.

신민아는 쉽게 내보이지 않는 감정까지 섬세하게 포착하며 나비에를 더욱 풍성하게 완성했다. 평온한 얼굴 이면에 일렁이는 상처와 혼란부터 자신의 신념과 선택 앞에서는 한 치의 흔들림도 없는 단호한 눈빛까지, 절제된 표현 속에서도 폭넓은 감정의 진폭을 그려낸다. 특히 황후라는 무게에 가려진 한 인간의 감정까지 세밀하게 채워 넣으며 신민아만의 나비에를 기대하게 한다. 캐릭터에 완벽하게 녹아든 비주얼 역시 눈길을 끈다. 황후의 위엄을 담아낸 화려한 의상과 헤어스타일에 신민아만의 우아한 분위기가 어우러지며 나비에의 존재감을 완성한다.

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신민아는 나비에에 대해 "소비에슈(주지훈)의 이혼 통보 후 상처를 받지만 절대 기품을 잃지 않고, 굉장히 진취적이면서 따뜻한 황후"라며 자신이 바라본 캐릭터의 매력을 전했다.

조수원 감독은 '재혼 황후'에서 가장 먼저 매료된 캐릭터로 나비에를 꼽으며, 새로운 선택을 하는 한 여성의 모습을 매력적으로 그리고자 했다고 전했다. 특히 신민아에 대해 "따뜻한 감정 안에 차가운 눈빛들이 나비에와 잘 맞았다"고 밝혀, 신민아가 보여줄 새로운 얼굴에 기대를 더한다.

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여지나 작가 역시 "나비에 캐릭터가 신민아를 만나 진폭이 더 생겼다"고 전하며, 황후 나비에가 신민아와 만나 더욱 입체적인 인물로 완성됐음을 예고했다.

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동명의 인기 웹툰을 영상화 한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com