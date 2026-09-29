폴킴, 결혼 후 확 달라진 눈매에 성형 논란…쌍꺼풀 라인 또렷

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 폴킴의 달라진 눈매가 온라인에서 화제를 모으고 있다.

최근 온라인 커뮤니티 등에는 폴킴의 눈매가 과거와 달라졌다는 내용의 글이 게재됐다.

실제 폴킴이 SNS를 통해 공개한 최근 모습을 보면 과거에 비해 눈매가 한층 선명해지고 쌍꺼풀 라인이 또렷해진 모습이다. 비교적 얇은 눈매가 트레이드마크였던 폴킴인 만큼, 최근에는 특유의 부드러운 이미지와는 사뭇 다른 분위기를 풍기며 눈길을 끈다.

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이를 본 일부 네티즌들은 "쌍꺼풀이 생겼다", "분위기가 달라졌다", "결혼 후 얼굴이 달라진 것 같다"라는 반응을 보였다. 이에 일각에서는 눈매 변화와 관련해 성형 의혹을 제기하기도 했다.

다만 폴킴 측이 눈매 변화나 성형 의혹과 관련해 별도의 입장을 밝힌 것은 없다.

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한편, 폴킴은 지난 2024년 9년간 교제한 비연예인 연인과의 결혼 소식을 전했다. 현재 폴킴은 5월부터 KBS Cool FM '폴킴의 가요광장' 진행을 맡고 있다.

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anjee85@sportschosun.com