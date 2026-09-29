‘417만’ 지무비, 180만뷰 ‘암살자(들)’ 영상 돌연 삭제…역사 왜곡 논란엔 침묵[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 구독자 417만명을 보유한 영화 유튜버 지무비가 영화 '암살자(들)'을 다룬 영상을 돌연 내리면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 최근 작품을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 이어지고 있는 가운데, 170만회가 넘는 조회수를 기록했던 콘텐츠가 사라지면서 온라인에서도 갑론을박이 이어지는 분위기다.

29일 오전 기준 지무비의 공식 유튜브 채널에서는 영화 '암살자(들)' 관련 영상을 찾아볼 수 없는 상태다.

지무비는 지난 19일 '미친.. 예매율 30% 뚫어버린, 역대 한국 영화 초호화 캐스팅 무조건 1위인 2026 신작 암살자들'이라는 제목의 영상을 공개했다.

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해당 영상은 약 12분 분량으로 영화의 주요 내용과 캐릭터를 소개하는 형태로 제작됐다. 공개 이후 빠르게 조회수가 상승했고 지난 26일 기준 약 179만회를 기록했다.

지무비는 국내 영화·드라마 리뷰 분야에서 가장 영향력 있는 크리에이터 가운데 한 명으로 꼽힌다. 현재 구독자는 약 417만명에 달한다. 그만큼 신작 영화 소개 영상 하나가 흥행과 화제성에 미치는 영향도 적지 않다.

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하지만 '암살자(들)' 영상은 최근 채널에서 자취를 감췄다. 영상이 정확히 언제 비공개 혹은 삭제됐는지 지무비가 직접 영상을 내린 이유가 무엇인지는 알 수없다. 다만 시점이 묘하게 맞물리면서 관심이 더욱 커지고 있다. '암살자(들)'은 실제 역사적 사건을 모티브로 한 작품으로 개봉 전후 온라인에서 역사적 사실을 어떻게 각색했는지를 두고 논쟁이 이어졌다. 영화가 과거 영부인 저격 사건을 연상시키는 소재와 인물을 다루면서 일부 관객들 사이에서는 실제 사건과 영화적 허구의 경계를 두고 비판이 제기됐다.

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이런 상황에서 대형 영화 유튜버인 지무비의 리뷰 영상까지 갑자기 사라지자 온라인에서는 "왜 영상을 내렸을까", "논란 때문인가" 등의 추측이 이어졌다.

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반면 영상 삭제 이유가 공식적으로 확인되지 않은 상황에서 역사 왜곡 논란 때문이라고 단정하는 것은 섣부르다는 반응도 나온다.

지무비는 그동안 신작 영화와 드라마를 특유의 빠른 편집과 내레이션으로 소개하며 영향력을 키워왔다. 영화 관련 콘텐츠뿐 아니라 웹툰과 예능 등으로 영역을 넓혔고 최근에는 400만명이 넘는 구독자를 확보하며 국내 대표 콘텐츠 리뷰 유튜버로 자리 잡았다.

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현재 지무비 채널에서는 '암살자(들)' 영상을 제외한 다른 콘텐츠들은 정상적으로 공개돼 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com