황정민, 사생활 파문 62일 만에 전격 복귀…뮤지컬·영화까지 '본업 정면돌파'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황정민이 사생활 의혹을 둘러싼 논란 약 두 달만에 뮤지컬 무대로 관객들과 만난다.

29일 뮤지컬 '미세스 다웃파이어' 제작사에 따르면 황정민은 오는 12월 3일 서울 GS아트센터에서 개막하는 '미세스 다웃파이어' 세 번째 시즌에 출연한다. 정성화, 정상훈과 함께 주인공 다니엘·다웃파이어 역을 맡는다.

황정민에게는 지난해 재연에 이어 다시 한번 '다웃파이어'로 무대에 서는 작품이다. 황정민은 지난해 '미세스 다웃파이어'를 통해 10년 만에 뮤지컬 무대로 돌아왔고, 이번 세 번째 시즌에도 합류하며 인연을 이어가게 됐다.

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'미세스 다웃파이어'는 2022년 초연과 2025년 재연을 거치며 두 시즌 누적 관객 18만 명, 관객 평점 9.8점을 기록했다. 이번 시즌은 오는 12월 3일부터 2027년 2월 21일까지 공연될 예정이다.

특히 이번 캐스팅 발표는 황정민을 둘러싼 사생활 의혹이 본격적으로 불거진 지 62일 만이라는 점에서도 눈길을 끈다.

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지난 7월 29일 한 여성 A씨가 SNS를 통해 황정민과 사적인 관계였다고 주장하며 두 사람이 나눴다고 주장하는 문자메시지와 통화 녹음 등을 공개하면서 논란이 시작됐다.

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이에 황정민의 소속사 샘컴퍼니는 즉각 의혹을 부인했다. 소속사 측은 A씨를 황정민을 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자라고 밝히며, 앞서 형사 고소를 진행했고 법원이 접근금지 등의 잠정조치를 내린 데 이어 스토킹 혐의와 관련해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다고 설명했다. A씨는 이에 불복해 법적 다툼을 이어갔다.

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양측 사이에는 민사소송도 진행 중이다. A씨는 황정민으로부터 주류 사업 및 소설 창작과 관련한 보수를 받지 못했다는 등의 주장을 펴며 2억원의 손해배상 청구 소송을 냈다. 법원이 강제조정 결정을 내렸으나 황정민 측이 지난 8월 이의를 신청하면서 정식 재판 절차를 밟게 됐다.

이처럼 사생활 의혹을 둘러싼 법적 공방이 아직 마무리되지 않은 상황에서도 황정민은 작품 활동을 이어가고 있다. 논란이 불거진 지 62일 만에 뮤지컬 '미세스 다웃파이어' 새 시즌 출연 소식까지 전하며 본업 행보를 계속하게 됐다.

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뮤지컬뿐만 아니라 스크린 활동도 이어진다. 황정민은 영화 '콘크리트 유토피아'를 연출한 엄태화 감독의 신작 '살기 좋은 집'에 출연한다. '살기 좋은 집'은 오컬트 장르의 작품으로, 사생활 논란이 불거진 이후에도 제작 일정에는 별다른 변동이 없는 것으로 전해졌다.

또한 황정민은 넷플릭스 영화 '크로스2'를 통해서도 시청자들과 만날 예정이다. 앞서 공개된 '크로스'의 후속작으로, 황정민이 다시 한번 강무 역으로 돌아온다.

황정민은 지난 7월 15일 개봉한 나홍진 감독의 영화 '호프'에도 출연했다. 사생활 의혹이 확산된 뒤에도 예정된 '호프' 무대인사에 참석하는 등 공식 일정을 중단하지 않았다.

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이에 따라 황정민은 영화에 이어 뮤지컬, 차기 영화까지 예정된 작품 활동을 이어가며 사생활 논란과 별개로 본업 행보를 계속할 전망이다.

olzllovely@sportschosun.com