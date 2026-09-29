박은빈X설경구 '하이퍼나이프', 디즈니+ 韓오리지널 최초 에미상 노미네이트 '쾌거'

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+의 오리지널 시리즈 '하이퍼나이프'(김선희 각본, 김정현 연출)가 제54회 국제에미®상 후보에 이름을 올렸다.

국제텔레비전예술과학아카데미(International Academy of Television Arts & Sciences·IATAS)가 발표한 제54회 국제에미®상 후보에 따르면, '하이퍼나이프'가 TV영화·미니시리즈 부문 후보로 선정됐다. 특히 '하이퍼나이프'는 디즈니+ 한국 오리지널 시리즈 최초로 국제에미®상 후보에 오르며 그 의미를 더했다.

'하이퍼나이프'는 공개 당시부터 지금껏 본 적 없는 사제지간의 독보적인 관계성과 한순간도 긴장의 끈을 놓을 수 없는 치밀한 전개, 여기에 박은빈과 설경구의 폭발적인 열연이 더해지며 뜨거운 호평을 이끌어냈다.

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무엇보다 공개 후 7일 기준, 2025년 공개된 한국 콘텐츠 중 디즈니+ 글로벌 및 아태지역에서 최다 시청을 기록하며 전 세계 시청자들의 뜨거운 관심을 입증한 바 있다. 여기에 이번 국제에미®상 노미네이션까지 더해지며 작품의 글로벌 경쟁력과 저력을 다시 한번 입증, 앞으로 이어갈 행보에도 이목이 집중된다.

'하이퍼나이프'는 과거 촉망받는 천재 의사였던 주인공이 자신을 나락으로 떨어뜨린 스승과 재회하며 펼치는 치열한 대립을 그린 메디컬 스릴러다. 박은빈, 설경구, 윤찬영, 박병은이 출연했고 '신의 퀴즈: 리부트'의 김선희 작가가 각본을, '낮과 밤' '크레이지 러브'의 김정현 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com