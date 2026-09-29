이영애, ‘암살자(들)’ 호평했다 악플 세례…“누나 갑자기 왜 그래요”[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이영애가 영화 '암살자(들)'을 관람한 뒤 남긴 호평이 뜻밖의 후폭풍을 맞았다. 영화가 역사 왜곡 논란에 휩싸이면서 일부 누리꾼들이 이영애의 SNS까지 찾아가 비판성 댓글을 쏟아내고 있는 것.

최근 온라인에서는 영화 '암살자(들)' 관람객들이 남긴 손글씨 후기가 공유됐다. 이 가운데 이영애가 작성한 것으로 알려진 메모에는 "짜릿하게 감동적으로 잘 봤습니다. 허진호 감독님 최고!! 이영애"라는 내용이 담겼다.

영화를 재미있게 관람했다는 짧은 감상평이었지만 이후 '암살자(들)'을 둘러싼 논쟁이 커지면서 불똥이 이영애에게까지 튀었다. 이영애의 개인 SNS에 누리꾼들이 찾아와 그가 최근 올린 전혀 영화와 관련 없는 게시물에 '암살자(들)' 관람평을 문제 삼는 댓글이 잇따라 달리고 있다.

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일부 누리꾼은 "영화 역사 왜곡인데 실망이다", "암살자들 후기 남긴 거 진짜 배우님이 쓰신 거냐", "누나 갑자기 왜 그래요", "이영애님이 그런 감상평을 남기실 리가 없는데" 등의 반응을 보였다. 영화에 대한 평가를 넘어 이영애의 정치적 성향까지 단정하거나 공격하는 댓글도 등장했다.

하지만 배우 개인이 영화에 대한 감상을 남긴 것까지 비난하는 것은 지나치다는 반응도 나오면서 논쟁이 확산되는 모양새다.

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'암살자(들)'은 1974년 광복절 기념식에서 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 만든 허진호 감독의 영화다. 작품은 당시 사건을 둘러싼 여러 의문을 추적하는 과정에서 박정희 정권과 중앙정보부 등이 사건에 관여했을 가능성을 암시하는 설정을 담으면서 일부 정치권과 관련 단체로부터 역사 왜곡이라는 비판을 받고 있다.

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박정희대통령기념재단은 영화 속 일부 설정이 당시 수사 기록과 다르다며 제작사의 사과와 상영 중단을 요구했다. 또 이종배 전 서울시의원은 허진호 감독과 제작진을 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했다.

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이에 제작진은 작품이 실제 사건을 그대로 재현한 다큐멘터리가 아니라 역사적 사건에 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화라는 입장을 밝혔다. 사실을 왜곡하거나 특정한 정치적 주장을 전달하려는 의도로 제작한 영화가 아니라는 취지로 논란에 선을 그었다.

논쟁은 영화 밖으로도 번지고 있다. 구독자 400만명 이상을 보유한 영화 유튜버 지무비는 170만회 이상 조회된 '암살자(들)' 관련 영상을 최근 비공개로 전환했다.

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한편 이영애는 작품 활동과 SNS를 통해 근황을 전하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com