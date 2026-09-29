황현필, ‘암살자(들)’ 논란 이틀째 반박…"저격사건은 공식 의혹...음모론 아냐"

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[스포츠조선 조민정 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 공방이 계속되는 가운데 한국사 강사 황현필이 이틀 연속 논쟁에 뛰어들었다. 전날 작품을 둘러싼 '좌파 영화' 프레임을 비판한 데 이어 29일에는 국민의힘 장동혁 대표가 언급한 '북한의 사과' 문제를 정면으로 문제 삼았다.

황현필은 29일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 문세광 사건을 둘러싼 역사적 해석과 최근 정치권 발언을 차례로 짚었다.

그는 우선 '암살자(들)'을 단순한 음모론 영화로 보는 시각에 선을 그었다. 1974년 육영수 여사 피격 사건은 당시부터 여러 의문점이 제기돼온 사건이고, 영화는 이런 문제의식을 바탕으로 허구의 인물과 각색을 더해 서사를 만든 작품이라는 설명이다.

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황현필은 5·18 민주화운동을 둘러싼 각종 왜곡 주장에는 역사적 자료를 근거로 반박해왔다며, 문세광 사건 역시 의혹을 부정하려면 그에 맞는 자료와 사실관계를 제시해야 한다는 취지로 주장했다.

전날보다 수위가 높아진 부분은 장동혁 대표를 직접 겨냥한 대목이었다.

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최근 장 대표는 영화가 박정희 전 대통령과 당시 정권을 사건의 배후처럼 비추는 데 대해 강하게 비판하면서 북한이 과거 이 사건과 관련해 사과한 바 있다는 취지로 언급했다.

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황현필은 이 부분이 사실과 다르다고 반박했다. 2002년 박근혜 당시 한국미래연합 대표가 북한을 방문해 김정일 국방위원장을 만났을 때 언급된 사과는 1968년 1·21 사태와 관련된 것이었고 육영수 여사 피격 사건에 대한 직접적인 사과는 없었다는 게 그의 설명이다.

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특히 박근혜 전 대통령 역시 당시 김정일 위원장으로부터 문세광 사건에 관한 사과를 받았다고 밝힌 적이 없었다는 점을 근거로 들었다.

황현필은 일본 언론을 통해 '육영수 여사 피격 사건에 대한 사과'로 해석된 보도가 있었지만 실제 대화 내용과 이후 박 전 대통령의 설명을 종합하면 이를 그대로 사실로 보기 어렵다는 입장을 폈다. 그러면서 장 대표가 '북한이 사과한 사건'이라고 단정한 데 대해 역사적 근거를 다시 확인해야 한다고 지적했다.

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황현필은 자신이 잘못 알고 있는 내용이 확인된다면 공개적으로 인정하겠다는 뜻도 밝혔다. 반대로 정치인이 부정확한 정보를 근거로 대중에게 메시지를 전달했다면 그 역시 책임 있게 정정해야 한다는 취지다.

'암살자(들)'을 둘러싼 공방은 최근 정치권과 역사계, 온라인 커뮤니티까지 빠르게 확산되고 있다. 작품은 1974년 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 삼아 당시 정권과 정보기관, 언론인들의 움직임을 영화적으로 재구성했다. 이 과정에서 실제 역사와 영화적 상상이 뒤섞이면서 일부에서는 역사 왜곡이라는 비판이 나왔다.

제작진은 특정한 역사적 결론을 강요하거나 실제 사건을 다큐멘터리처럼 재현하려는 작품이 아니라 실제 사건을 토대로 상상력을 더한 극영화라는 입장을 밝혀왔다.

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황현필은 전날에도 관련 영상을 통해 작품을 둘러싼 정치적 낙인찍기에 문제를 제기한 바 있다. 이어 하루 만에 장 대표의 발언까지 구체적으로 반박하면서 논쟁의 초점은 영화 자체를 넘어 문세광 사건의 역사적 해석과 사실관계 검증으로까지 번지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com