음방 대신 대구 포차…가수 데뷔한 윤후, 뜻밖의 장소서 깜짝 라이브 "피는 못 속여"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 윤민수의 아들 윤후가 대구의 한 포장마차에서 깜짝 라이브를 펼치며 화제를 모았다.

29일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 대구 수성못 인근에서 포착된 윤후의 모습이 담긴 영상과 사진이 확산됐다.

공개된 영상에서 윤후는 편안한 차림으로 포장마차 한쪽에 서서 마이크를 잡았다. 별도의 화려한 무대가 아닌 손님들과 가까운 거리에서 노래를 부르는 모습으로 눈길을 끌었다.

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특히 윤후가 부른 곡은 성시경의 '좋을텐데'. 윤후는 최근 이 곡을 리메이크한 음원을 발표하며 본격적으로 가수 활동에 나선 만큼, 포장마차에서 펼쳐진 즉석 라이브에도 관심이 쏠렸다.

현장을 찾은 누리꾼은 "실시간 닭똥거리 수성못 윤후-좋을텐데"라며 영상을 공개한 뒤 "떨림이 느껴지는데도 잘하네. 발라더의 아들 맞다"라고 감탄했다. 해당 게시물에는 "노래 실력도 유전이었나", "윤후 노래 잘한다" 등의 반응도 이어졌다.

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윤후는 이날 씨야 출신 가수 김연지와 함께 있는 모습도 포착됐다. 김연지는 앞서 윤후가 '좋을텐데'를 발표하며 가수로 첫발을 내디딘 것을 공개적으로 응원한 바 있어 두 사람의 만남에도 관심이 모였다.

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윤후는 '좋을텐데' 리메이크를 발표하며 "무슨 복이 있어서 이 곡을 감히 커버할 수 있는 기회가 생겼는지 아직도 잘 모르겠다. 부족한 점이 있더라도 예쁘게 들어주시면 너무 감사하겠다"고 조심스러운 소감을 전한 바 있다.

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윤후는 최근 카투사 선발에 지원했다가 최종 탈락한 소식을 직접 알려 화제를 모은 바 있다. 당시 윤후는 권진아의 '뭔가 잘못됐어'를 배경음악으로 활용해 아쉬움을 유쾌하게 표현했다. 이후 부산의 어묵 제조사를 찾은 근황에 이어 이번에는 대구에서 마이크를 잡은 모습까지 공개되며 예상 밖의 행보를 이어가고 있다.

2006년생인 윤후는 가수 윤민수의 아들로, 어린 시절 MBC '아빠! 어디가?'에 출연해 큰 사랑을 받았다. 현재 미국 노스캐롤라이나대학교에서 경영학과 경제학을 공부하고 있으며, 최근에는 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애2'에 출연해 배우 최재원의 딸 최유빈과 최종 커플이 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com