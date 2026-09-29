‘BTS 백댄서 출신’ 유튜버 닛몰캐쉬, 前여친 '3시간 폭언-폭행' 폭로 결국 인정

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 백댄서 출신이자 54만 구독자를 보유한 유튜버 닛몰캐쉬가 전 여자친구의 폭로로 데이트 폭력 의혹에 휩싸였다. 녹취록 공개 직후 유튜브 채널의 영상이 모두 비공개로 전환되고 개인 SNS까지 사라진 가운데 소속사 역시 폭로 내용 대부분이 사실이라고 인정하면서 파장이 커지고 있다.

논란은 29일 닛몰캐쉬의 전 여자친구라고 밝힌 A씨가 SNS에 장문의 글과 녹취 파일을 공개하면서 시작됐다.

A씨는 닛몰캐쉬가 평소 콘텐츠에서 보여온 밝고 유쾌한 이미지와 실제 모습 사이에 큰 괴리가 있었다고 주장했다. 더 이상 이를 지켜보기 어렵다는 판단에서 과거 교제 당시 상황을 공개하게 됐다고 설명했다.

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공개된 녹취에는 한 남성이 상대방에게 거친 욕설과 모욕적인 표현을 반복하는 내용이 담겼다. 자신이 지출한 금액을 언급하며 상대방을 몰아붙이거나 주변 사람들의 직업과 처지를 낮춰 말하는 듯한 발언도 포함됐다.

A씨는 녹취에 담긴 상황 외에도 술자리 이후 수시간 동안 폭언이 이어졌고 물건을 던지거나 자신의 어깨와 이마를 밀치는 등 신체적인 위협도 있었다고 주장했다. 또 특정 지역과 장애 아동을 비하하는 발언이 있었으며 자신의 팬들을 낮춰 말한 적도 있다고 폭로했다. 그러나 A씨는 녹취 과정에서 이름이 언급된 다른 크리에이터들은 이번 일과 무관하다고 선을 그었다. 같은 자리에서 식사를 함께했을 뿐 사건 당사자는 아니라는 설명이다.

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폭로글에는 닛몰캐쉬의 이름이 직접 적시되지 않았지만 온라인에서는 녹취 속 목소리와 이후 계정 변화 등을 근거로 당사자를 닛몰캐쉬로 지목하는 분위기가 빠르게 형성됐다.

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실제로 폭로 직후 닛몰캐쉬의 유튜브 채널은 큰 변화를 보였다. 기존에 공개돼 있던 영상과 게시물이 모두 비공개 상태로 바뀌었고 프로필 사진 역시 얼굴 사진에서 검은색 이미지로 변경됐다. 개인 SNS와 틱톡 계정도 현재는 확인하기 어려운 상태다. 이후 소속사 측이 사실관계를 확인하면서 의혹은 사실상 당사자 확인 단계로 넘어갔다.

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닛몰캐쉬 소속사 NOB엔터테인먼트는 폭로의 당사자가 닛몰캐쉬가 맞다고 확인했고 내부적으로 내용을 파악한 결과 A씨가 제기한 주장 가운데 상당 부분이 사실인 것으로 확인됐다는 취지의 입장을 전했다. 이에 따라 닛몰캐쉬가 직접 어떤 방식으로 입장을 밝힐지에도 관심이 쏠리고 있다.

닛몰캐쉬는 본명 차청일로, 과거 방탄소년단 무대에서 백업 댄서로 활동한 경력이 알려진 크리에이터다. 이후 숏폼 콘텐츠 제작자로 방향을 틀어 특유의 과장된 연기와 상황극으로 인지도를 넓혔다. 중국 감성의 틱톡 영상을 패러디한 콘텐츠를 시작으로 일본 만화 속 집사 캐릭터, 신인 남자 아이돌 콘셉트 등을 오가며 젊은 이용자층을 중심으로 빠르게 팬덤을 키웠다.

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2024년에는 개그맨 김경욱의 부캐릭터 '다나카'와 듀오 ASMRZ를 결성해 '잘자요 아가씨'를 발표하며 대중적인 인지도를 더욱 끌어올렸다. 해당 곡은 틱톡이 발표한 '2024 한국 톱 송' 2위에 올랐고 두 사람은 음악방송 무대에도 함께 올랐다.

방송과 음악 활동까지 영역을 넓혀가던 상황에서 사생활 논란이 터지며 그동안 쌓아온 유쾌한 이미지에도 큰 타격이 불가피해졌다. 닛몰캐쉬가 주연을 맡은 경기도의회 웹드라마는 공개를 불과 열흘가량 앞두고 있어 관련 일정에도 관심이 쏠리고 있다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com