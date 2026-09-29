변요한, ♥티파니와 신혼여행 중 급히 귀국..."'틈만나면' 아니었으면 안 왔다" ('틈마나면')

[스포츠조선 정안지 기자]배우 변요한이 아내인 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니와 하와이에서 신혼여행을 즐긴 뒤 SBS '틈만나면,' 출연을 위해 귀국했다.
29일 SBS 측은 "쓰레기까지 야무지게 치운 변요한X노재원"이라는 제목의 '틈만나면,' 예고편을 공개했다.
영상 속 변요한은 "신혼여행 늦게 갔다가 어제 한국에 왔다"라며 근황을 전했다. 최근 변요한은 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니와 소규모로 웨딩마치를 올려 화제를 모은 바 있다.
변요한은 "하와이 갔다가 아내 고향이 샌프란시스코여서 거기도 갔다 왔다"라면서 "진짜 좋았다"라며 신혼여행 후기를 전했다. 그러면서 "'틈만나면' 아니었으면 안 왔다"라고 너스레를 떨었고, 유재석은 "고맙다"며 화답했다.
이어 유재석은 변요한과 티파니의 결혼식을 언급하며 "왜 나 결혼식 초대 안 했냐"라며 아쉬움을 드러냈다. 자타공인 결혼식 사회자 1티어인 유재석이 변요한 결혼식에 큰 관심을 드러낸 것.
그러자 변요한이 "가족끼리만 작게 한 결혼식이다"라며 다급히 해명하자, 유재석은 "진짜 가족들만 불렀냐"라고 재차 추궁해 변요한을 진땀 나게 했다. 급기야 변요한은 "진짜 가족 결혼식이라니까요?"라며 거듭 강조해 웃음을 자아냈다.
한편 이날 방송되는 '틈만나면,'은 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 중계방송으로 인해 밤 10시 10분에 방송될 예정이다.
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