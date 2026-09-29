'활동 중단→美 거주' 김민, 6년만의 한국 나들이..54세 안 믿기는 미모

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김민이 오랜만에 근황을 전해 눈길을 끈다.

29일 황신혜는 자신의 SNS에 "welcome~ 늘 여전하게 멋진 지지배.. see you soon"이라는 글과 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 황신혜는 김민을 만나 즐거운 시간을 보낸 모습. 두 사람은 셀카와 영상으로 추억을 남기며 다정한 케미를 자랑했다. 특히 김민은 54세의 나이가 믿기지 않는 동안 미모를 자랑해 시선을 사로잡았다.

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최근 배우 차예련도 "6년 만에 한국에 와서 상봉한 우리 언니"라며 김민과의 만남에 반가움을 드러낸 바 있다.

한편 김민은 1990년대 KBS2 '연예가중계' 리포터로 데뷔했으며 드라마 '태양은 가득히', '러브스토리 인 하버드', '사랑찬가' 등에 출연했다. 지난 2006년 영화감독 출신 이지호와 결혼했으며 슬하에 1녀를 뒀다. 결혼 후 활동을 중단한 그는 현재 미국 LA에 거주 중이다. 지난 2019년 TV조선 '아내의 맛'을 통해 미국 일상을 공개한 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com