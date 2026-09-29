'최종면접' 김정훈 감독 "조이현·김재원→배강희 캐스팅 이유? 매력과 이미지 중요시 봐"

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 김정훈 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김정훈 감독이 '최종면접'의 캐스팅 과정에서 중요하게 생각한 점들을 이야기했다.

김정훈 감독은 29일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접' 제작보고회에서 "배우들끼리 친구처럼 보였으면 했다"며 "캐릭터의 이미지와도 잘 어울렸다"고 했다.

11월 4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다.

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'최종면접'은 한국영화계를 이끌어갈 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 곽동연, 배강희가 지원자로 나섰다. 김 감독은 "일단 배우들끼리 친구처럼 보였으면 했고, 각 캐릭터들의 개성과 이미지를 중요하게 생각했다"며 "저는 이 배우들이 가진 이미지와 매력이 캐릭터와 잘 만났다고 생각한다. 배우들의 얼굴이 어떻게 달라지는지 지켜봐 주셨으면 좋겠다"고 말했다.

특히 군 복무 중으로 이날 자리에 불참한 곽동연에 대해선 "완벽주의자다. 캐릭터를 완벽히 체화시켜서 현장에 오더라. 끝까지 지켜보게 만드는 힘이 있고, 흡인력과 내공이 아주 뛰어나다"고 감탄했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com