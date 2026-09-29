핑클, 21년만 컴백 위해 뭉쳤다…이효리·옥주현·이진·성유리 '완전체' 포착

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[스포츠조선 정안지 기자]21년 만에 완전체 컴백을 앞둔 핑클의 완전체 근황이 공개됐다.

이진은 29일 자신의 SNS를 통해 핑클 네 멤버의 활동 당시 상징색을 담은 이효리의 레드, 옥주현의 블랙, 성유리의 화이트, 자신의 블루 하트 이모티콘과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 엘리베이터에 탑승, 문이 닫히기 전 사진을 촬영 중인 핑클 이효리와 옥주현, 이진, 성유리의 모습이 담겨있다. 네 사람은 나란히 카메라를 바라보며 옅은 미소를 지었고, 이진은 브이 포즈를 취하며 특유의 사랑스러운 매력을 드러냈다.

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21년 만의 완전체 활동을 위한 준비를 위해 한자리에 모인 네 사람의 모습에 팬들의 기대감도 한층 높아지고 있다.

앞서 지난 21일 젬스톤이앤엠은 "이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께 핑클의 완전체 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다.

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핑클이 완전체로 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 앨범 'Forever Fin.K.L(포에버 핑클)' 이후 약 21년 만이다.

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2019년에 JTBC '캠핑클럽'을 통해 네 멤버가 재회해 신곡을 발표했지만, 당시에는 방송을 계기로 한 특별 프로젝트 성격에 가까웠다.

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반면 이번 완전체 활동은 특정 기념일을 위한 일회성 이벤트가 아닌, 데뷔 30주년을 향해 약 2년간 이어지는 역대급 장기 프로젝트라는 점에서 의미가 남다르다.

젬스톤이앤엠은 "향후 2년간 핑클의 새로운 음악과 공연을 중심으로 다큐멘터리, 예능, 전시, 공식 MD, 브랜드 협업, 광고, 팬 프로젝트 등을 단계적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다

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지난 1998년 데뷔 이후 'Blue Rain(블루 레인)', '내 남자친구에게', '영원한 사랑', 'Now(나우)' 등 수많은 히트곡을 남긴 핑클이 오랜 시간을 지나 네 멤버의 색깔을 어떤 음악으로 하나로 모을지 관심이 모아졌다.

anjee85@sportschosun.com