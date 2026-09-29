'최종면접' 김재원 "아지트 같았던 촬영장, 배우들과 함께 으?X으?X"

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 김재원이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김재원이 '최종면접' 촬영 현장 분위기를 떠올렸다.

김재원은 29일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접' 제작보고회에서 "촬영장이 아지트처럼 느껴져서 배우들과 함께 서로 으?X으?X했다"라고 했다.

11월 4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다.

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김재원은 열린 마음으로 세상을 대하는 이상주의자 한진우 역을 맡았다. 그는 자신이 맡은 역할에 대해 "진우는 최대한 세상을 열린 마음으로 보는 이상주의자"라며 "회사가 운영되다 보면 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있을텐데 그 중심에서 흔들리지 않고 맡은 바를 꿋꿋하게 잘 해내는 지원자가 되고 싶어하는 인물"이라고 소개했다.

이어 촬영 현장 분위기를 묻자, 김재원은 "배우들끼리 연기뿐만 아니라, 식사 메뉴 등 사담도 많이 나눴다"며 "촬영장이 마치 아지트처럼 느껴져서 서로 으?X으?X했다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com