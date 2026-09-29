'최종면접' 조이현 "내가 범인으로 몰린다면? 억울해서 눈물부터 나올 듯"

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 조이현이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조이현이 영화 '최종면접' 속 캐릭터에 이입하는 모습을 보였다.

조이현은 29일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접' 제작보고회에서 "만약 제가 범인으로 몰리게 된다면, 아무도 제 말을 안 믿어줄 것 같아서 눈물이 나올 것 같다"라고 했다.

11월 4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다.

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차분하게 상황을 판단하는 관찰자 문혜인으로 분한 조이현은 "위기의 상황에서도 강단이 있고 단단한 멘털을 가진 캐릭터"라며 "아무래도 최종면접을 보는 영화이다 보니 배우들과 한 장소에서 하루 종일 붙어 있어서 가족보다 더 오랜 시간을 보내서 돈독해졌다"고 말했다.

이어 자신이 억울하게 범인으로 몰리게 된다면 어떨 것 같은지 묻자, 그는 "아무도 제 이야기를 안 믿어줄 것 같아서 눈물부터 나올 것 같다"고 웃으며 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com