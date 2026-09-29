신승호 "'부활남' 이어 '최종면접' 개봉, 여전히 새롭고 설레는 마음"

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 신승호가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신승호가 영화 '부활남: 더 레드'에 이어 '최종면접'으로 관객들과 만나게 된 소감을 전했다.

신승호는 29일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접' 제작보고회에서 "제가 출연한 영화가 극장에 나오는 것이 여전히 매번 새롭고 설렌다"라고 했다.

11월 4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다.

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신승호는 운동으로 다져진 근성의 행동파 리더 백승빈을 연기했다. 그는 "면접장 공간이 주는 힘이 있었다. 실제로 그 공간이 답답하게 느껴졌는데, 저에게 많은 도움이 됐다"며 "배우들과도 쉬는 시간에 사담을 나눴던 게 연기에 몰입이 됐다"고 전했다.

신승호는 이달 30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'에 이어 '최종면접'으로 극장가 흥행 사냥에 나선다. 이에 대한 소감을 묻자, 그는 "활동을 오래 하진 않았지만, 제가 출연한 영화가 극장에 나온다는 것이 여전히 매번 새롭고 설레고 신기하고 감사한 경험이다. 최대한 많이 영화를 경험해보고 싶다"며 "개인적인 바람이 있다면, '부활남: 더 레드'가 '최종면접' 개봉할 때까지 무대인사를 했으면 좋겠다. 두 작품의 무대인사 시간이 겹쳐서 제가 어디로 가야 할지 모르겠는 정도의 흥행 스코어가 나왔으면 좋겠다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com