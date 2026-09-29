"맛이 썩을 X"…침착맨, 여성 비하 발언 논란...음식 맛 표현하다 실언

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[스포츠조선 정안지 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 침착맨이 떡볶이 맛을 표현하는 과정에서 여성을 빗댄 비속어를 사용해 논란이 일고 있다.

지난 27일 유튜브 채널 '침착맨'에는 침착맨이 김풍과 프랜차이즈 카페의 이색 신메뉴를 직접 맛보고 평가하는 영상이 공개됐다.

영상 속 침착맨은 한 프랜차이즈의 펄볶이를 맛본 뒤 "펄로 먹으니까 더 맛있다"라고 감탄했다. 이어 "어우~"라며 리액션을 선보인 뒤 "방금 리액션 좀 여자 같지 않았냐"고 말했다. 이후 침착맨은 "이거 참 맛이 썩을 X이다"라는 표현을 덧붙였다.

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이후 해당 장면을 본 일부 네티즌들은 침착맨의 발언을 두고 음식의 맛을 평가하는 과정에서 여성을 빗댄 비속어를 사용할 필요가 있었느냐며 부적절한 표현이었다고 지적했다. 반면 일부 네티즌들은 해당 발언이 과장된 리액션을 이어가는 과정에서 나온 표현인 만큼 영상 전체의 맥락을 살펴볼 필요가 있다며 과도한 비판이라는 반응을 보이기도 했다.

논란이 이어진 가운데 침착맨 측은 편집본에서 해당 발언이 담긴 부분을 삭제했다. 다만 이와 관련해 별도의 입장을 밝히지는 않았다.

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anjee85@sportschosun.com