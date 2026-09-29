[SC현장]"아지트 같았던 면접장"…조이현·김재원→곽동연, '최종면접' 합격자는 누구(종합)

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 왼쪽부터 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 배강희가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 한국영화 샛별들이 '최종면접'에 합격하기 위해 긴장감 넘치는 경쟁을 펼친다.

영화 '최종면접' 제작보고회가 29일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 진행됐다. 현장에는 배우 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 배강희와 김정훈 감독이 참석했다. 곽동연은 현재 군 복무 중으로 이날 자리에 참석하지 못했다.

11월 4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다.

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29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 김정훈 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

'최종면접'은 한국영화계를 이끌어갈 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 곽동연, 배강희가 지원자로 나섰다. 김 감독은 "일단 배우들끼리 친구처럼 보였으면 했고, 각 캐릭터들의 개성과 이미지를 중요하게 생각했다"며 "저는 이 배우들이 가진 이미지와 매력이 캐릭터와 잘 만났다고 생각한다. 배우들의 얼굴이 어떻게 달라지는지 지켜봐 주셨으면 좋겠다"고 말했다.

특히 군 복무 중으로 이날 자리에 불참한 곽동연에 대해선 "완벽주의자다. 캐릭터를 완벽히 체화시켜서 현장에 오더라. 끝까지 지켜보게 만드는 힘이 있고, 흡인력과 내공이 아주 뛰어나다"고 극찬을 아끼지 않았다.

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 조이현이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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차분하게 상황을 판단하는 관찰자 문혜인으로 분한 조이현은 "위기의 상황에서도 강단이 있고 단단한 멘털을 가진 캐릭터"라며 "아무래도 최종면접을 보는 영화이다 보니 배우들과 한 장소에서 하루 종일 붙어 있어서 가족보다 더 오랜 시간을 보내서 돈독해졌다"고 말했다.

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이어 자신이 억울하게 범인으로 몰리게 된다면 어떨 것 같은지 묻자, 그는 "아무도 제 이야기를 안 믿어줄 것 같아서 눈물부터 나올 것 같다"고 웃으며 답했다.

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 김재원이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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김재원은 열린 마음으로 세상을 대하는 이상주의자 한진우 역을 맡았다. 그는 자신이 맡은 역할에 대해 "진우는 최대한 세상을 열린 마음으로 보는 이상주의자"라며 "회사가 운영되다 보면 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있을텐데 그 중심에서 흔들리지 않고 맡은 바를 꿋꿋하게 잘 해내는 지원자가 되고 싶어하는 인물"이라고 소개했다.

이어 촬영 현장 분위기를 묻자, 김재원은 "배우들끼리 연기뿐만 아니라, 식사 메뉴 등 사담도 많이 나눴다"며 "촬영장이 마치 아지트처럼 느껴져서 서로 으?X으?X했다"고 답했다.

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29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 신승호가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

신승호는 운동으로 다져진 근성의 행동파 리더 백승빈으로 변신했다. 그는 "면접장 공간이 주는 힘이 있었다. 실제로 그 공간이 답답하게 느껴졌는데, 저에게 많은 도움이 됐다"며 "배우들과도 쉬는 시간에 사담을 나눴던 게 연기에 몰입이 됐다"고 전했다.

오는 30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'에 이어 '최종면접'으로 극장가 흥행 사냥에 나선 소감도 전했다. 신승호는 "활동을 오래 하진 않았지만, 제가 출연한 영화가 극장에 나온다는 것이 여전히 매번 새롭고 설레고 신기하고 감사한 경험이다. 최대한 많이 영화를 경험해보고 싶다"며 "개인적인 바람이 있다면, '부활남: 더 레드'가 '최종면접' 개봉할 때까지 무대인사를 했으면 좋겠다. 두 작품의 무대인사 시간이 겹쳐서 제가 어디로 가야 할지 모르겠는 정도의 흥행 스코어가 나왔으면 좋겠다"고 말했다.

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 강유석이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 배강희가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 왼쪽부터 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 배강희가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

강유석은 여유를 겸비한 타고난 중재자 이희찬을, 배강희는 빈틈없는 스펙의 완벽주의자 차주원을, 곽동연은 속내를 알 수 없는 전략가 전요한을 연기했다.

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강유석은 "몰입감 100%가 아닌 200%로 대본을 재밌게 읽었다. 봉투가 하나씩 열리면서, 이걸 누가 준비했고 사람들의 비밀이 무엇인지 궁금해지더라"고 작품의 매력포인트를 짚었다. 또 배우들 중에서 가장 맏형이었다는 그는 "처음엔 약간 겁이 났다. '내가 벌써 현장에서 맏형이라고?'라는 생각에 긴장이 되더라. 물론 데뷔연도로 따지면 맏형이 아닐 수도 있다. 그래도 좀 더 좋은 모습을 보여줘야 할 것 같았고, 동생들이 배울 수 있는 지점을 보여줘야 하지 않을까 하는 생각을 했다"고 전했다. 배강희는 "저도 미스터리 장르를 좋아한다. '최종면접'은 누가 뭘 숨기고 있는지 몰라서 더 궁금해진다. 또 단순히 사건만 따라가는 게 아니라, 인물들의 심리도 뒤바뀌기 때문에 호기심이 생기는 것 같다"고 강조했다.

마지막으로 '최종면접'은 오는 10월 6일 개막하는 제31회 부산국제영화제 파노라마 섹션에 공식 초청돼 관객들과 미리 만날 예정이다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com